الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل: إضراب الأطباء فى بريطانيا هدفه إحراج الحكومة

إضراب الأطباء في
إضراب الأطباء في بريطانيا

قال عادل درويش، مؤرخ ومراسل معتمد في مجلس العموم البريطاني، إن إضراب القطاع الصحي في بريطانيا لم نشهده منذ 75 عامًا، منذ نشأة الخدمة الصحية المجتمعية في بريطانيا.

وأضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الإضراب هو من النوع السياسي، من أجل الضغط على الحكومة البريطانية لتحسين أوضاع الأطباء والقطاع الصحي بأكمله.

وأشار درويش إلى أن مبرر الأطباء المضربين هو أن المرتبات أقل 35% من العلاوات التي كانوا يحصلون عليها، مضيفًا أن الهدف الأساسي إحراج الدولة البريطانية.

وأوضح أن الأطباء دخلوا في تسوية مع الحكومة الاسكتلندية التي تعتبر معارضة لبريطانيا، وهذا يوضح لنا أنه إضرابا سياسيا بهدف إحراج بريطانيا.

مراسل بمجلس العموم البريطاني مجلس العموم البريطاني الأطباء القطاع الصحي بريطانيا اكسترا نيوز

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