خبير علاقات دولية: استهداف الاحتلال الصحفيين هدفه صناعة الخوف

قال د.رامي عاشور، خبير العلاقات الدولية إن استهداف إسرائيل الصحفيين في قطاع غزة المقصود به صناعة الخوف، بسبب الصدى الصادر عن استهداف أي صحفي من قبل المؤسسات الدولية.

أضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تروج سياسة العنف والأرض المحروقة، ولعل الصحفيين هدف كبير للحكومة الإسرائيلية من أجل طمس حقيقة المجازر والانتهاكات.

أشار عاشور إلى أن استهداف الصحفيين قد يبث الخوف في نفوس الفلسطينيين، الأمر الذي يخدم بشكل كبير خطة التهجير القسري أو الطوعي التي تسعى لها الحكومة الإسرائيلية.

نوه عاشور إلى أن الفكر الصهيوني هدفه هو تحقيق التمدد الاستيطاني، حيث إن تفريغ قطاع غزة من سكانه هدفه توسيع رقعة المستوطنات، إضافة إلى حماية منطقة غلاف غزة.