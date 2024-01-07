الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن: يجب السماح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وعدم إجبارهم على مغادرة غزة

مقتل نجل وائل الدحدوح
مقتل نجل وائل الدحدوح

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إنه سيحث إسرائيل على بذل المزيد من الجهود لمنع مقتل مدنيين فلسطينيين في غزة، حسب ما أوردته رويترز.

وأضاف بلينكن، في حديثه في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أنه يجب السماح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وعدم إجبارهم على مغادرة غزة.

ومنذ 7 أكتوبر، قتلت القوات الإسرائيلية ما يقرب من 23 ألف فلسطيني، بينما شردت ما يقرب من مليوني ناجٍ عبر القطاع الضيق.

وأضاف بلينكن أن هناك "عددًا كبيرًا جدًا من الصحفيين الذين يُقتلون في غزة"، واصفًا مقتل حمزة، نجل صحفي الجزيرة وائل دحدوح، في غارة إسرائيلية يوم الأحد بأنه "مأساة لا يمكن تصورها".

واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، بمكتبه في قصر لوسيل، أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يزور الدوحة حاليًا.

وجرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تنميتها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب بيان صادر من الديوان الأميري القطري.

وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن مدنيين فلسطينيين غزة رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن القوات الإسرائيلية

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