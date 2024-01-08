الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل هايوم: "الحكومة" تعرف مكان السنوار لكن لا تستطيع الهجوم عليه

السنوار
السنوار

ذكرت صحيفة إسرائيل هايوم، اليوم الإثنين، نقلًا عن مصادرها الخاصة أن حكومة الاحتلال تعرف الموقع الدقيق للقائد العسكري لحركة حماس، يحيى السنوار، العقل المدبر لهجمات 7 أكتوبر.

ووفقًا لمصادر صحيفة فإن الاحتلال لا يستطيع الهجوم على السنوار، لأنه أحاط نفسه بعدد كبير من المحتجزين الإسرائيليين الأحياء.

ويأتي التقرير في أعقاب تصريح مماثل على إذاعة "كان"، أمس، لرئيس المخابرات العسكرية السابق عاموس يدلين.

الخارجية الفلسطينية: الاستعمار والإبادة الجماعية والتهجير سياسة إسرائيلية

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية المصادقة النهائية لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة علىالمخطط الاستعماري المسمى "وادي السيلكون"، وكذلك المصادقة على إنشاء مكب نفايات شمال شرق القدس المحتلة، بما يؤدي إلى التهام مئات الدونمات من أراضي المواطنين في القدس.

مشروع وادي السيلكون هو مشروع قديم جديد

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، إن مشروع "وادي السيلكون" هو مشروع قديم جديد، شرعت سلطات الاحتلال بتنفيذ البنية التحتية والحدائق العامة المرافقة له، في حين يلتهم المشروع الاستعماري مكب النفايات، الذي تبلغ مساحته ما يقارب 109 دونمات في المنطقة الواقعة شرقي القدس المحتلة، حيث يقيم آلاف المقدسيين في العيسوية وعناتا ورأس شحادة.

المخططات الاستعمارية التي يجري تنفيذها على الأرض

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن هذه المشاريع وغيرها من المخططات الاستعمارية التي يجري تنفيذها على الأرض في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، تندرج في إطار جريمة التطهير العرقي واسعة النطاق ضد الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، وتعميق الاستيلاء على الأراضي لصالح تسمين الاستعمار والتهويد على طريق الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة، بما يؤدي إلى وأد أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، من خلال إدخال تغييرات عميقة على الواقع يصعب تجاوزها في أية مفاوضات مستقبلية وفقًا للزعم الإسرائيلي، مبينة أن جريمة الاستعمار في الضفة هي الوجه الآخر لجريمة الإبادة والتدمير في قطاع غزة وبطريقة استعمارية إحلالية تهدف إلى تفريغ الأرض من مواطنيها الأصليين، تطبيقًا لقاعدة صهيونية قديمة جديدة هي "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".

إجراءات الاحتلال الإسرائيلي إدانة الاحتلال لقتله المدنين والأطفال والنساء حياة السنوار من هو يحيى السنوار يحيي السنوار

مواد متعلقة

غدا.. انطلاق مؤتمر تنمية التجارة الباكستانية الإفريقية في القاهرة

بوليفيا تدعم دعوى جنوب إفريقيا لمقاضاة إسرائيل أمام العدل الدولية

رفض التهجير ومواجهة الحوثيين.. أهداف استراتيجية لجولة بلينكن الدبلوماسية للشرق الأوسط

وزير تراث الاحتلال يرفض تعيين باراك فى لجنة المقاضاة فى العدل الدولية

منطقة عازلة فى عمق غزة.. ذا ناشيونال: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بوساطة مصرية

تقرير أمريكى: جزر المحيط الهادئ تنتفض وترفض إبادة غزة بدعم واشنطن

الجمهوريون يتهمون الكونجرس بالتقاعس فى إعلان خبر مرض وزير الدفاع

تعقد مناقشات تبادل المحتجزين بعد اغتيال العارورى.. وجهود مصرية قطرية لإعادة التفاوض

الأكثر قراءة

الفوز المستحيل.. كيف دمرت أنفاق حماس حلم إسرائيل بإعلان النصر فى غزة؟

فصائل فلسطينية تعلن قصف تجميعات آليات وجنود الاحتلال فى محاور غزة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

العثور على جثة محامي مشنوقًا بمكتبه في الإسكندرية

التفاصيل الكاملة عن شهادات البنك الأهلي 2024 البلاتينية والدولارية

استمرار حبس 4 متهمين بذبح صاحب شركة وعشيقته بالمعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبي

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال