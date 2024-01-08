عضو بالكنيست يحاول طرد نائب يدعم اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

يسعى عضو الكنيست عوديد فورير، من حزب "يسرائيل بيتنو"، إلى طرد عضو الكنيست عوفر كاسيف من حزب "الجبهة العربية للتغيير" من الكنيست، بعد أن أيد النائب اليساري عوفر كاسيف، علنًا، اتهامات جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

رفض التطهير العرقي

وقال كاسيف، أمس عبر حسابه على موقع تويتر سابقًا "إكس حاليًا"، ووفقًا ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، وذلك بعد أن ورد أنه وقع على عريضة تدعم جنوب إفريقيا : "واجبي الدستوري هو تجاه المجتمع الإسرائيلي وجميع سكانه، وليس تجاه حكومة يدعو أعضاؤها وائتلافها إلى التطهير العرقي وحتى الإبادة الجماعية الفعلية".

وردًا على ذلك، أعلن فورير أنه يعمل على جمع توقيعات من 70 عضوًا في الكنيست، من أجل البدء بعملية طرد كاسيف من الكنيست وفقًا للقانون الأساسي من الكنيست، الذي يسمح للقادة بإقالة زميل يعرب عن "دعمه لحركة مسلحة". "كفاح دولة معادية، أو منظمة إرهابية، ضد دولة إسرائيل".

وإذا نجح فورير في تحقيق هذا الهدف، فسيتم تناول الأمر من قبل لجنة الكنيست، ومن ثم سيتم طرحه للتصويت في الجلسة العامة، حيث سيتطلب طرد كاسيف 90 صوتًا لتمريره.

وقال فورير: "لم يعد بالإمكان سماع كلمات عضو الكنيست الخائنة كاسيف، بينما تصرخ دماء جنودنا ومواطنينا من الأرض".

وقال: “كاسيف، الذي تم استبعاده سابقًا من الترشح للكنيست في أعقاب التماس قدمته إلى لجنة الانتخابات، اختار خلال الحرب الانضمام إلى واحدة من أكثر المبادرات تدميرًا لأمن دولة إسرائيل، وبالتالي دعم حرب حماس ضد إسرائيل.. (ويجب أن يجد نفسه قريبًا خارج حدود الكنيست، ويفضل أيضًا أن يكون خارج حدود دولة إسرائيل)".

بوليفيا تدعم دعوى جنوب إفريقيا لمقاضاة إسرائيل أمام العدل الدولية

وسبق وأعلنت وزارة الخارجية البوليفية، اليوم الإثنين، تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مؤكدة ضرورة دعم هذه المبادرة من قبل المجتمع الدولي، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة، وتم رفعه على موقع الوزارة الإلكتروني.

مقاضاة إسرائيل أمام العدل الدولية

وأشادت وزارة الخارجية البوليفية بالخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا بهذا الصدد بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية، معتبرة إياها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ولفتت الوزارة إلى أن بوليفيا بالشراكة مع جنوب إفريقيا وبنجلادش وجزر القمر وجيبوتي قدمت في نوفمبر الماضي دعوى إلى الجنائيات الدولية، للتحقيق حول الأوضاع في فلسطين.