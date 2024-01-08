باحث: أمريكا ليست جادة بحماية مدنيى غزة وبلينكن يبيع الوهم فى المنطقة (فيديو)

قال عبدالقادر بدوي، الباحث في الشأن الإسرائيلي، إن الحكومة الإسرائيلية تحاول بقدر الإمكان تحسين صورة جيشها الذي لم يحقق أي انتصار يذكر في قطاع غزة.

استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية فى غزة يهدف لهروب نتنياهو من المحاكمة

وأضاف "بدوي"، خلال مداخلة لقناة "الغد" الإخبارية، أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة هو فقط من أجل هروب بنيامين نتنياهو من المحاكمة والمساءلة أمام شعبه.

ونوه بأن الولايات المتحدة ليست جادة في حماية المدنين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تصريحات الإدارة الإمريكية عبارة عن "كلام".

وأشار "بدوي" إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يبيع الوهم في المنطقة العربية، مؤكدًا أن زيارته في المنطقة هدفها منح إسرائيل المزيد من الوقت لإتمام عملياتها العسكرية.