قنديل: نتنياهو طلب من وزراء حكومته الخضوع لجهاز كشف الكذب

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طالب من وزراء حكومته أن يخضعوا لجهاز كشف الكذب، مشيرًا إلى أن نتنياهو لا يثق فيمن حوله.

أضاف قنديل، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أن هناك أكثر من 12 ألف جندي إسرائيلي يعيش بإعاقة بدنية، إضافة إلى 20 ألف من الضباط والجنود تقدموا طلبات خاصة بتعويض مدى الحياة بسبب ما حدث لهم في غزة.

ونوه أن التشققات التي تحدث في مجلس قادة الحرب في إسرائيل، سببها الأول والأخير نتنياهو، والذي يحاول إطالة أمد الحرب وحماية مصالحة الشخصية.