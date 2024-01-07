الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير علاقات دولية: أمريكا تسعى لتقليل حدة العنف بغزة لحماية مصالحها

غزة
غزة

قال الدكتور أحمد سيد، خبير العلاقات الدولية، إن الولايات المتحدة تسعى لتقليل حدة الأعمال الإسرائيلية في غزة بسبب الانتخابات الإمريكية، وليس وقفًا دائمًا لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الولايات المتحدة، تحاول عدم إتساع رقعة الصراع في المنطقة، من أجل حماية مصالحها.

وأضاف أن إسرائيل تضغط بشكل كبير على الشعب الفلسطيني، من خلال القصف والعدوان العشوائي الذي نشاهده يوميًا، فضلًا عن استمرار عمليات النزوح من مناطق الشمال لجنوب القطاع.

وأكد "سيد"، أنه لابد من وجود حل إنساني ودبلوماسي، من أجل وقف سيل الدماء بين الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن 80% من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين.

ونوه بأن دور مصر حتى هذه اللحظة قوي، مؤكدًا أن هناك قناعة غربية بأن غزة تواجه كارثة حقيقية، خاصة مع شح المواد الغذائية والطبية في القطاع.

خبير علاقات دولية اكسترا نيوز أمريكا الانتخابات الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

بعد دعوة فرنسا لحل "الناتو".. باحثة توضح أسباب الطلب ومدى المساندة السياسية له

مراسل: إضراب الأطباء فى بريطانيا هدفه إحراج الحكومة

أيمن الرقب: أمريكا تريد أن تخفف حدة الجرائم فى غزة وليس وقف الحرب

محلل اقتصادى لـ"إكسترا نيوز": الولايات المتحدة قد لا تستطيع دفع رواتب الأمريكيين

"الأونروا": آلاف الفلسطينيين فى قطاع غزة يتضورون جوعًا

منى عوكل: نحاول أن نلغى مشاعرنا ونؤجلها بسبب قسوة ما نراه فى غزة (فيديو)

وزير الخارجية الأمريكى: يجب ألا ينتشر الصراع أكثر بالمنطقة العربية

باحث سياسى لـ"القاهرة الإخبارية": نتنياهو يريد الإطاحة بـ"جانتس" من مجلس الحرب

الأكثر قراءة

وزير الخارجية الأمريكى عن استشهاد نجل "وائل الدحدوح": أنا آسف

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

الاحتلال ألقى 65 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ بدء العدوان

صلاح يسجل ثانى أهداف منتخب مصر فى ودية تنزانيا

عاجل.. مراسلة "القاهرة الإخبارية": الدرع والخوذة لم تعودا تحميانا من استهداف الاحتلال (فيديو)

الآن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين