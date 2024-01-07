الأحد 07 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير: الحكومة تسعى لتوفير 8 ملايين فرصة عمل عبر سياستها الاقتصادية

الدكتور محمد باغة
الدكتور محمد باغة الخبير الإقتصادي

قال الدكتور محمد باغة، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تضع آمالًا على مزيد من المرونة في الاقتصاد المصري، وهذا يسهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الكلي.

وأشار الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الحكومة المصرية تتبني العديد من السياسات الاقتصادية، قد تسهم في توفير 8 ملايين فرصة عمل.

الدولة تسعى إلى حل مشكلة الدين العام

ونوه "باغة"، أن الدولة تسعى إلى حل مشكلة الدين العام، والوصول إلى الاستقرار السعري، مضيفًا أن مصر من خلال أدوات الدين يمكن أن تستقطب استثمارات جديدة بشكل كبير الفترة المقبلة.

وأَضاف "باغة"، أن النمو الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة المصرية مبني بشكل كبير على المعرفة، وهذا سيسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الموضوعة في فترة أقل وبجودة أفضل.

خبير اقتصادي اكسترا نيوز الحكومة الحكومة المصرية الاقتصاد الكلي الدكتور محمد باغة

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