أستاذ علاقات دولية: مصر تقدم كل أوجه الدعم للقضية الفلسطينية سياسيًا وإنسانيًا

قال الدكتور طارق البرديسي، أستاذ العلاقات الدولية، إن دور مصر كان واضحًا، من خلال وقف خطة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، فضلًا عن تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

ونوه "البرديسي"، أن مصر لم تبخل، سواء سياسيًا أو إنسانيًا، مع القضية الفلسطينية، ولعل أشهرها موقفها الراسخ والواضح تجاه مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

النسبة الأكبر المقدمة من المساعدات الإنسانية كانت من نصيب مصر

أكد "البرديسي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن النسبة الأكبر المقدمة من المساعدات الإنسانية كانت من نصيب مصر، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا ما تقدم يد العون للأشقاء الفلسطينيين وكل دول المنطقة.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن الدولة المصرية والإدارة الحكيمة لها، ساهمت في توطيد العلاقات مع كل بلدان العالم، وهذا جعلها تستعيد مكانتها الدبلوماسية في العالم.