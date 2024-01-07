الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير: وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد "خريطة طريق لعام 2030"

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والإستثمار، إن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد، عبارة عن خريطة طريق لمدة زمنية حتى 2030، تهدف لكيفية استخدام وتحسين الموارد الخاصة بالموازنة العامة.

وأضاف "بدرة"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد، تهدف لوضع أهداف ومحددات لكل قطاع، من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.

ونوه بأن الدولة تسعى لتطوير الإققتصاد الوطني، من أجل التصدي لأي أزمات اقتصادية قد تحدث في المستقبل، وهذا يساهم بشكل كبير في تحقيق الإكتفاء الذاتي.

تفاصيل وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد:

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أعد مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، وترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

خبير اكسترا نيوز أزمات اقتصادية تفاصيل وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد أستاذ التمويل والاستثمار

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