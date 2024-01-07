عبد الحليم قنديل لـ"إكسترا نيوز": أهداف إسرائيل لم تتحقق حتى وقتنا هذا في غزة

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن أهداف إسرائيل لم تتحقق حتى وقتنا هذا، مشيرًا إلى أن حرب غزة ما يستجد فيها هو الإبادة الجماعية للقطاع، ولكن على المستوى العسكري فالحكومة الإسرائيلية فشلت.

وأشار "قنديل" خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار" والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل ارتكبت العديد من جرائم الحرب التي تعاقب عليها.

ونوه "قنديل"، أن القتال وجهًا لوجه، تفشل فيه إسرائيل بدون أي نقاش، مضيفًا أن مجلس الحرب في إسرائيل مختلف مع بعضه البعض، وهذا يوضح حالة التخبط التي تسيطر على الكيان المحتل.

وأضاف "قنديل"، أن الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلي الإبداع القتالي للمقاومة الفلسطينية، كان سبب في تحريك الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية.