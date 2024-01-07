خبير لـ"إكسترا نيوز": وثيقة التوجهات الاقتصادية خطوة جيدة لإنعاش الاقتصاد المصري

قال الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الإقتصادي، إن الأزمة العالمية السابقة والتي حدثت في 2019 أثرت على الاقتصاد المصري بشكل كبير، ومنذ هذا الوقت توجهت الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأضاف "الشوادفي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن وثيقة التوجهات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة المصرية، فعالة في نمو الاقتصاد وجذب الاستثمار للبلد.

وأشار إلى أنه لابد من وجود توازن في النمو الاقتصادي على القطاعات كافة، وهذا ما تسعى له الحكومة المصرية، مضيفًا أن الوثيقة تتضمن محور هام وهو تعزيز الاستثمار البشري والذي يعتبر أساس التنمية الاقتصادية.

ونوه "الشوادفي"، أن الدولة المصرية كثيفة العمالة، وهذا يتطلب جذب العديد من الإستثمارات الأجنبية والمحلية، الأمر الذي يساهم في توفير العديد من فرص العمل.