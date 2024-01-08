الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موعد عيد الأضحى 2024 - 1445  وكم عدد أيام إجازة العيد الكبير؟

عيد الأضحى
عيد الأضحى

عيد الأضحى 2024  هو العيد الثاني للمسلمين في ذات العام، وفيه يؤدي المسلمون ركن الحج، ويحصل العاملون في الجهاز الاداري للدولة والقطاع الخاص على أجازة مدفوعة الاجر، وتعرض الدستورفي التقرير التالي موعد عيد الأضحى 2024  وكم عدد أيام الاجازة فيه.

موعد عيد الأضحى 2024  

حددت الحسابات الفلكية، موعد العيد الكبير 2024 ، ومن المتوقع أن يصادف موعد عيد الأضحى 2024 يوم الأحد 17 يونيو 2024. وبذلك تكون وقفة عرفات يوم السبت 16 يونيو 2024.

ويعتمد تحديد  موعد عيد الأضحى 2024 على رؤية الهلال، وبالتالي فإن الموعد النهائي قد يختلف عن هذا التوقع، ويتم تحديد موعد يوم 29 ذو القعد بعد استطلاع مولد هلال شهر ذي الحجة، الذي يكون عيد الاضحى 2024 في اليوم العاشر منه، بينما تكون وقفة عرفات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. 

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عدد أيام الاجازة في عيد الأضحى 2024 

وفق القانون المضري فإن عدد أيام الاجازة في عيد الأضحى 2024  هو 4 أيام بالإضافة إلى أجازة وقفة عرفات، وذلك للقطاع العام وموظفين الدولة، إنما القطاع الخاص يحصل على 3 أيام أجازة منها وقفة عرفات ويومين في العيد الكبير. 

ويتم تحديد عدد أيام الاجازة في عيد الأضحى 2024  قبل الاجازة حيث يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بعدد أيام الأجازة في عيد الأضحى 2024، ومن الممكن أن يكون عدد أيام الإجازة في عيد الأضحى 2024 هو 7 أيام، تبدأ من يوم السبت 16 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس 21 يونيو 2024.

ويشمل ذلك إجازة عيد الأضحى المبارك، وإجازة ذكرى ثورة 30 يونيو. وبذلك، يكون يوم الجمعة 22 يونيو 2024 هو أول يوم عمل بعد إجازة عيد الأضحى.

ولكن، يُذكر أن عدد أيام الإجازة في عيد الأضحى قد يختلف في بعض القطاعات، مثل القطاع الخاص، حيث يعتمد ذلك على قرارات أصحاب العمل.

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