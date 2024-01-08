موعد أول رجب 1445 وفضل شهر رجب والأعمال المستحبة فيها

تستطلع دار الافتاء المصرية هلال اول رجب في اليوم التاسع والعشرين من شهر شهر جمادي الثاني، ولشهر رجب مكانه خاصة لدى المسلمين فهو أول الأشهر الحرم، ويبدأ فيه المسلمون الصوم سنة عن النبي، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد اول رجب وفضل شهر رجب والأعمال المستحبة فيها.

موعد أول رجب 1445

طبقا للحسابات الفلكية، يكون موعد أول رجب لعام 1445 هجريا فلكيا يوم السبت 13 يناير 2024، وبذلك يكون يوم الجمعة 12 يناير 2024 هو المتمم لشهر جمادى الآخرة 1445 هـ، وبذلك يكون عدد أيام شهر رجب 29 يوما.

فضل شهر رجب والأعمال المستحبة فيها

اول رجب هو الشهر السابع في التقويم الهجري، وهو أحد الأشهر الأربعة الحرم التي حرم الله فيها القتال، وعظّمها ورفع شأنها. وورد في فضل هذا الشهر أحاديث نبوية عديدة، منها:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رجب شهر الله الأصم، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل".

وبناء على هذه الأحاديث، فإن شهر رجب له من الفضائل ما يلي:

هو أحد الأشهر الأربعة الحرم التي حرم الله فيها القتال، هو شهر عظيم عظّمه الله ورفع شأنه، هو شهر مبارك تكثر فيه الحسنات وتغفر فيه السيئات.

ومن الأعمال المستحبة في شهر رجب، الإكثار من الصيام، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم رجب.

التقرب إلى الله تعالى بالطاعات والعبادات، مثل الصلاة، والذكر، والدعاء، والصدقة.

زيارة القبور، التوبة والاستغفار، التوبة عن الذنوب والمعاصي.