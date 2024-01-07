حكم صيامه.. موعد أول أيام شهر رجب 2024 في مصر "فلكيًا"

ينتظر المسلمون الاحتفال بأول أيام شهر رجب المبارك 2024- 1445 هجرية، كونه واحد من الأشهر الحرم التي أكرمها الله سبحانه وتعالى، حيث ذُكر في القرآن الكريم، وشهر رجب له فضل عظيم وذكر في السنة النبوية، حيث يُستحب صيامه والدعاء فيه، خاصةً مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

فضل شهر رجب

بالرغم من أن توارد العديد من الأحاديث النبوية حول فضل شهر رجب المبارك، إلا أن تعظيمه ثابت بقطع النظر عن ذلك. وقد أكدت دار الإفتاء أهمية تعظيم هذا الشهر من خلال زيادة العبادات الصالحة والتقرب إلى الله تعالى، مثل الصلاة والصيام والصدقة والعمرة والذكر. ويجدر بالذكر أن الأعمال الصالحة في شهر رجب تحظى بثواب عظيم كما في الأشهر الحرم.

وأوضحت الإفتاء أنه يجوز إيقاع العبادة في أي وقت من السنة، ما لم يكن هناك نص شرعي يمنع ذلك، مثل صيام أيام العيدين وأيام التشريق.

موعد أول أيام شهر رجب 2024 في مصر فلكيًا

ومن المعروف أن تحديد موعد بداية الشهور العربية تخضع لدار الإفتاء التي تعلن موعد بداية شهر رجب 2024 استنادًا إلى المراصد الفلكية، ومع ذلك، تشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رجب 2024 سيبدأ مع دخول يوم السبت الـ 13 من يناير، وسيكون مدته 29 يومًا وفقًا لإعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية.

ومن المفترض أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رجب لعام 2024 يوم 29 رجب الموافق 11 يناير 2024، على أن يعلن غرة شهر رجب 2024

حكم صيام شهر رجب المبارك

فيما أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يُفضل صيام النوافل في شهر رجب وفي أوقات أخرى مستحبة مثل أيام الاثنين والخميس وشهر شعبان. وقد أكدت الإفتاء أن صوم الأشهر الحرم، مثل ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، هو مستحب.

وعلى الرغم من أن صيام شهر رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهور، إلا أنه يعتبر من الأشهر الحرم.

وفيما يتعلق بتخصيص شهري رجب وشعبان بالصيام، أكدت الإفتاء أن الصيام تطوعًا في هذين الشهرين فقط دون صيام تطوع في غيرهما يكون جائزًا شرعًا وليس فيه مانع، وسيحصل على الثواب بحسب ما صام. وأوضحت أنه لا يُشترط أن يكون قد صام تطوعًا خلال أيام السنة، وأن القول بضرورة ذلك غير صحيح شرعًا.

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