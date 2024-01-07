موقع وزارة التضامن الاجتماعي| الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يعد الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي أمرًا مهمًا للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتيح لهم التعرف على حالة طلبهم للحصول على البطاقة.

يجب على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تقدموا بطلب للحصول على كارت الخدمات المتكاملة الاستعلام عن حالة طلبهم بشكل دوري، وفي حالة مواجهة أي مشاكل في الاستعلام عن حالة طلبهم التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي.

موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال أحد الطرق التالية:

عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي:

انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي على الويب.

انقر على أيقونة "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".

انقر على "استعلام طلبات".

أدخل الرقم القومي للشخص المتقدم المكون من 14 رقم.

انقر على زر "إرسال".

نتيجة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

عند الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، ستظهر أمامك إحدى النتائج التالية:

الطلب قيد المراجعة: يعني أن الطلب ما زال قيد المراجعة لدى وزارة التضامن الاجتماعي.

الطلب مرفوض: يعني أن الطلب قد تم رفضه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

الطلب معتمد: يعني أن الطلب قد تم اعتماده من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وسيتم إصدار كارت الخدمات المتكاملة للمتقدم.

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شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

يُعد كارت الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي تفيد بوجود إعاقة لدى الشخص، وتمنحه عددًا من المزايا والحقوق، مثل:

الحصول على الوظائف المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الحصول على المنح الدراسية والتدريبية.

الحصول على تخفيضات في المواصلات والخدمات العامة.

الشروط العامة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن يكون المتقدم بالغًا سن الرشد القانوني (18 عامًا فأكثر).

ألا يكون المتقدم قد حصل على معاش أو إعانة من أي جهة حكومية أخرى.

الشروط الطبية للحصول على كارت الخدمات المتكاملة:

أن يكون المتقدم مصابًا بعاهة أو مرض مزمن يؤثر على قدرته على العمل أو ممارسة حياته اليومية.

أن تكون نسبة الإعاقة محددة من قبل لجنة طبية متخصصة.

الاعاقات التي تشملها بطاقة الخدمات المتكاملة

أنواع الإعاقات التي يشملها كارت الخدمات المتكاملة:

الإعاقات الجسدية: مثل الشلل الدماغي، والشلل الرباعي، والعيوب الخلقية، وأمراض القلب والشرايين.

الإعاقات الحسية: مثل ضعف البصر أو فقده، وضعف السمع أو فقده.

الإعاقات الذهنية: مثل متلازمة داون، والتوحد، واضطرابات التعلم.f

الإعاقات النفسية: مثل الفصام، والاضطراب ثنائي القطب، والاكتئاب.

المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادة الميلاد.

تقرير طبي صادر عن مستشفى حكومي أو خاص موضح به نوع الإعاقة ونسبتها.

صورة من إيصال سداد رسوم الفحص الطبي.

خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

يتم تسجيل طلب الحصول على كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي أو من خلال مكاتب البريد.

يتم تحديد موعد للمتقدم لحضور الكشف الطبي أمام لجنة طبية متخصصة.

في حالة ثبوت وجود إعاقة لدى المتقدم، يتم إصدار كارت الخدمات المتكاملة له.

ضيع

تبلغ مدة صلاحية كارت الخدمات المتكاملة 5 سنوات، ويمكن تجديده بعد انتهاء صلاحيته.