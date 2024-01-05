الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فعال رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي 2024.. ارتفعت معدلات بحث ملايين المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة، عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة، وذلك للحصول على خدمات متنوعة ومميزة من الدولة في إطار رعايتها لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة وتحسين ظروف المعيشة الخاصة بهم، مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعي رابط وخطوات الاستعلام عن الكارت.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة نيفين القباج، بعد زيادة معدلات الاستعلام والبحث عبر الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي ثريد وتويتر وفيسبوك، عن خطوات وطريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي، لتوفير عدد من الخدمات للمواطنين من ذوى الاحتياجات منها الحصول على سيارة معغفاة من الجمارك والرسوم والدمج في التعليم.

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

كذلك أتحات وزارة التضامن الإجتماعى، رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لجميع المستفيدين، وتقديم خدمات متنوعة منها الدمج في المدارس والجامعات والمعاهد والحصول على نسب خصم في المواصلات العامة ومترو الأنفاق ودور السينما والترفيه.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

كما تستعرض "الدستور"، كافة خطوات الاستعلام عن الكشف الطبي لكارت الخدمات، وذلك من خلال الموقع الإلكترونى الرسمي للمجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان، وذلك كالآتي:

أولا.. الولوج إلى موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنا.

ثانيا.. اختيار القسم أخبارنا.

ثالثا.. الضغط على أيقومة رابط الكشف الطبى لطالبى كارت الخدمات 

رابعا.. اختيار ايقونة الاستعلام.

خامسا.. كتابة الرقم القومى المكون من 14 رقما بدقة.

 

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فعال.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

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رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي

 

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

في النهاية، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، تمتع الحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة بعديد من الخدمات منها إمكانية الجمهع بين معاشين، والدمج في التعليم، والإإعفاء من المصروفات الدراسية ورسوم شراء الأجهزة التعويضية لهم.

كما يتم إتاحة التعيين ضمن نسبة الـ5% بمختلف الوظايف الحكومية، والتمتع بالإعفاء الضريبي، فيما يتم تسجيل جميع بيانات المستفيد ومنها موعد الكشف الطبي.

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