الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

متاح الآن.. الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وموعد الكشف الطبي 2023

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.. ارتفعت معدلات البحث والاستعلام من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، للدخول على موقع ورابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك للحصول على الخدمات المميزة التى تقدمها بطاقة الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة الحركية والسمعية وغيرهما، وذلك فى إطار حرص الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وموعد الكشف الطبي 2023

وتستعرض “الدستور” خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وموعد الكشف الطبي 2023.

إضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة نيفين القباج، بعد زيادة معدلات الاستعلام والبحث عبر الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي إكس وفيسبوك، رابط استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك للحصول على جميع الخدمات المختلفة ومنها سيارة معفاة من الجمارك والضرائب.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

كما أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال كارت الخدمات المتكاملة عديد من المميزات لذوى الإعاقة البصرية والجسدية، منها إتاحة موقع استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وللحصول على خدمات منها الدمج في المدارس والمعاهد والجامعات، ونسبة تعيين 5% من اعداد الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وأيضًا الإعفاء من دفع رسوم وأجرة المواصلات العامة مثل مترو الأنفاق، وخصومات مميزة في الأندية الرياضية وزيارة المناطق الأثرية والتاريخية.

شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

فى السياق، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي إتاحة رابط استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة وشروط الحصول عليها، والتى تتمثل في إجراء الكشف الطبي اللازم من خلال مكتب التأهيل الاجتماعى التابع له المستفيد.

وأيضا تقديم تقرير طبي مفصل ومعتمد من إحدى المستشفيات الجامعية أو الحكومية والقوات المسلحة والمستشفيات التعليمية بمختلف محافظات مصر.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

كذلك، اتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، وذلك بالدخول إلى الموقع الالكتروني الرسمى، عبر عدة خطوات بسيطة كالآتى: 

1- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي هنا.

2- الضغط على أيقونة استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

3- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في المكان المخصص بدكة.

4- تضغط على أيقونة بحث لتظهر النتيجة على الشاشة.

5- في حالة قبول الطلب يتم الضغط على حجز موعد الكشف الطبي.

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تقديم كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

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خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى

فى النهاية، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، سعيها الدائم لتوفير الخدمات المميزة لذوى الإحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة، وأيضًا فعاليات مبادرة هنوصلك في أنحاء مصر.

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تقديم كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى

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