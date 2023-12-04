الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعى

بطاقة الخدمات المتكاملة
بطاقة الخدمات المتكاملة

يحرص كثير من ذوي الهمم في مصر على استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة، والتمتع بالامتيازات التي توفرها الدولة لحامليه، وعلى رأسها الحصول على فرصة شراء سيارة مستعملة مستوردة من الخارج معفاة من الجمارك والضرائب، إلى جانب الكشف الطبي المجاني بالمستشفيات الحكومية، والتعيين في المؤسسات الحكومية ضمن نسبة 5%.

بطاقة الخدمات المتكاملة 

ويرصد "الدستور" خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة والمستندات المطلوبة لتقديم طلب الحصول عليها، وذلك وفقًا لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي.

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كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي بعد التسجيل عبر "هنوصلك"

بالخطوات.. موعد ظهور نتيجة الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من المستندات المطلوبة الواجب توافرها عند التقديم لاستخراج بطاقة الخدمات، تتمثل فيما يلي: 

  • صورة البطاقة الشخصية للرقم القومي والأصل للاطلاع.
  • صورة شهادة الميلاد والأصل للاطلاع بالنسبة للأطفال أقل من 16 عامًا، بشرط يجب حضور ولي الأمر أو الوصي على الطفل.
  • قرار الوصاية في حالة ذوي الإعاقة القاصر أو غير كامل الأهلية بسبب كشف طبي.
  • عدد 2 صورة شخصية 4×6 وتكون حديثة للحالة.
  • رنين مغناطيسي على المخ في حال وجود تصلب متناثر بالجهاز العصبي.
  • في حال وجود خزل أو ضعف بالطرف يجب إحضار أشعة عادية على المفاصل.
  • الفحوصات الطبية المطلوبة في حالة الإعاقة الحركية رسم عصب ورسم عضلات للعضو المصاب.
  • في حالة وجود تيبس مفاصل أشعة مقطعية على المخ في حال وجود خزل نصفي طولي.

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طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 

وتمر عملية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة بعدد من المراحل، تمثل أولى مراحلها في التسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا.
  • الضغط على أيقونة طلب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023.
  • تسجيل البيانات المطلوبة في استمارة التقديم بدقة لأنها سيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه.
  • إرفاق المستندات المطلوبة المذكورة أعلاه بصورة واضحة والتأكد من إرفاقها بشكل صحيح.
  • ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.
  • سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك بعد التسجيل وعليك الاحتفاظ به لمتابعة نتيجة التقديم.

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