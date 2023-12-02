"هنوصلك" تستخرج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة في بلطيم

قدمت مبادرة "هنوصلك" خدماتها لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة بمراكز شباب بلطيم وسيدى سالم وكفر الشيخ، خطوة فى طريق حلمهم لتيسير إجراءات استخراج البطاقات التي تتيح لهم فرصة الحصول على حقوقهم التي كفلها القانون، وفق برتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتورة نيفين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

شباب كفر الشيخ: مراكز الشباب أصبحت مراكز خدمة مجتمعية

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز الشباب بوصفها مراكز خدمة مجتمعية، تسعد بإستقبال المبادرة ومتطوعى صناع الحياة لتمكين القادرون بإختلاف من الحصول على كارت الخدمات تيسيرا عليهم من مشقة السفر أو الذهاب الى المصالح الحكومية للحصول عليه، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعمل على توفير الدعم والخدمات اللازمة لهم والتمتع بامتيازاتهم وحقوقهم والعمل على رفع الوعي لدى كافة القطاعات بالمجتمع بحقوق ذوى القدرات الخاصة.

استقبال مسئولي الحملة بمراكز الشباب

وتفتح مراكز شباب كفر الشيخ، أبوابها لاستقبال المسؤلين عن الحملة وجمعية صناع الحياة، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة الدكتور مصطفى الحلو منسق مكتب قادرون بإختلاف بالمديرية ومديرى إدارات شباب سيدى سالم وبلطيم وكفر الشيخ، كما يعد من ضمن مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة أنها تمكن حاملها من الجمع بين معاشين، الدمج في المدارس والجامعات، التعيين لنسبة ٥٪؜ من عدد العاملين الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات والحصول على سكن حكومي مناسب والإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية، تخفيض على وسائل النقل والمواصلات، كما تمكن بطاقة الخدمات صاحبها من الكشف المجاني في المستشفيات.