الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ختام سلسلة تدريبات الإسعافات الآولية بمراكز الشباب في كفر الشيخ

ختام التدريبات
ختام التدريبات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، من خلال الإدارة العامة للشباب، اليوم الأربعاء، فعاليات "الدورة التدريبية عن الإسعافات الأولية لأعضاء عشائر الجوالة والجوالات بمراكز شباب محافظة كفرالشيخ"، لتختتم بذلك تدريبات الإسعافات الأولية التي أقيمت بمراكز الشباب الفترة الماضية، بمشاركة أعضاء عشائر الجوالة والجوالات وأعضاء مراكز الشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

txt

بالتعاون مع "التضامن".. انطلاق تنفيذ البرنامج الرئاسي "مودة" بجامعة كفر الشيخ

  • التعرف على الإسعافات الأولية وأهميتها

ودارت محاور الدورة التدريبية حول التعرف بالإسعافات الأولية وأهميتها، تعريف المسعف، المواصفات التي يجب أن تتوافر في المسعف، محتويات شنطة الإسعافات الأولية، طرق التقييم المبدئى للمصاب وطريقة الاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب (تنفس - نبض) وكيفية عمل التنفس الصناعى ووضع الإفاقة، الإصابات الشائعة وطرق التعامل معها وكيفية تقديم الإسعافات الأولية لها بمختلف أنواعها: (حالات الجروح - حالات الحروق - حالات الكسور - حالات النزيف - حالات ضربة الشمس).

الشباب الأكثر تقبلا للأفكار الجديدة

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة والشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن فئة الشباب موردًا بالغ الأهمية، وأن الشباب أكثر تقبلًا للأفكار الجديدة، ولديهم الرغبة والطاقة للعمل من أجل التغيير.

 وأشار الدكتور عزت محروس إلى أن الهدف من هذه الدورة التدريبية تسليح الشباب بالمهارات والخبرات اللازمة التي تمكنهم من أن يكونوا أفرادًا فاعلين في تغيير مجتمعاتهم.

وجاء تنفيذ الدورة التدريبيه بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب بالمديرية، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات.

مراكز الشباب الاسعافات الأولية شباب كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ تدريبات الاسعافات

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

نتائج مبشرة.. ماذا قدم لقاء المخابرات المصرية والأمريكية والإسرائيلية بشأن غزة؟

جثة لتاجر سيارات وجاره السبب.. التفاصيل الكاملة لمقتل خمسيني بالبساتين

حقيقة تنازل خوان كارلوس أوسوريو عن مستحقاته مع الزمالك

على معلول يقترب من الدروى القطرى بعد رفض بند نسبة المشاركة

30 طفلًا وسيدة.. إعلان أسماء أسرى الدفعة السادسة من الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

حسين دعسة

رسالة ملك الأردن عبدالله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. ماذا قال عن حرب غزة؟

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس

إعلام إسرائيلى رسمى: من الممكن تمديد الهدنة الإنسانية ليوم أو يومين