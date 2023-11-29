ختام سلسلة تدريبات الإسعافات الآولية بمراكز الشباب في كفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، من خلال الإدارة العامة للشباب، اليوم الأربعاء، فعاليات "الدورة التدريبية عن الإسعافات الأولية لأعضاء عشائر الجوالة والجوالات بمراكز شباب محافظة كفرالشيخ"، لتختتم بذلك تدريبات الإسعافات الأولية التي أقيمت بمراكز الشباب الفترة الماضية، بمشاركة أعضاء عشائر الجوالة والجوالات وأعضاء مراكز الشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

التعرف على الإسعافات الأولية وأهميتها

ودارت محاور الدورة التدريبية حول التعرف بالإسعافات الأولية وأهميتها، تعريف المسعف، المواصفات التي يجب أن تتوافر في المسعف، محتويات شنطة الإسعافات الأولية، طرق التقييم المبدئى للمصاب وطريقة الاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب (تنفس - نبض) وكيفية عمل التنفس الصناعى ووضع الإفاقة، الإصابات الشائعة وطرق التعامل معها وكيفية تقديم الإسعافات الأولية لها بمختلف أنواعها: (حالات الجروح - حالات الحروق - حالات الكسور - حالات النزيف - حالات ضربة الشمس).

الشباب الأكثر تقبلا للأفكار الجديدة

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة والشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن فئة الشباب موردًا بالغ الأهمية، وأن الشباب أكثر تقبلًا للأفكار الجديدة، ولديهم الرغبة والطاقة للعمل من أجل التغيير.

وأشار الدكتور عزت محروس إلى أن الهدف من هذه الدورة التدريبية تسليح الشباب بالمهارات والخبرات اللازمة التي تمكنهم من أن يكونوا أفرادًا فاعلين في تغيير مجتمعاتهم.

وجاء تنفيذ الدورة التدريبيه بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب بالمديرية، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات.