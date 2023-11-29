بالتعاون مع "التضامن".. انطلاق تنفيذ البرنامج الرئاسي "مودة" بجامعة كفر الشيخ

نظمت جامعة كفر الشيخ سلسلة ندوات توعوية ضمن البرنامج الرئاسي (مودة) للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث تم تنظيم وتنفيذ 7 دورات تدريبية بكل من كليات التربية والطب البيطري والآداب والحقوق والزراعة والثروة السمكية والتربية الرياضية.





دعم المقبلين على الزواج بالمعارف والمهارات الحياتية

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، أن البرنامج القومي (مودة) يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نتيجة لارتفاع معدلات الطلاق بالمجتمع المصري بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية وذلك من خلال دعم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والمهارات والخبرات اللازمة لبناء أسرة سليمة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري بما يسهم في خفض معدلات الطلاق، موضحًا أن المشروع يهدف إلى تأهيل الشباب المقبل على الزواج وصقل معلوماته ومهاراته في كل ما يخص بناء كيان أسرى مستقر ومتماسك قائم على مبادئ المودة والرحمة، وذلك من خلال التوعية والتدريب المباشر.



كما أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على البرنامج التدريبي بالجامعة، إلى أن تنفيذ البرنامج بالجامعة سيستمر إلى 21 ديسمبر المقبل والمستهدف تنفيذ 50 دورة تدريبية في مختلف كليات الجامعة لرفع وعي شباب الجامعة ودعمهم بالمهارات الحياتية اللازمة لتكوين أسرة سليمة، ويقوم بالتدريب في البرنامج اعضاء هيئة التدريس المعتمدين كمدربين في برنامج (مودة).



ومن جانبه، فقد أشار الدكتور طارق عطية، المنسق الفني للبرنامج بجامعة كفر الشيخ، أن البرنامج التدريبي يتناول كل من الجوانب النفسية والاجتماعية، والجوانب الصحية والطبية، وكذلك الجوانب الشرعية والدينية للحياة الاسرية وذلك من خلال تناول كل جانب لتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عن الأسرة والحياة الاسرية ومعايير لإختيار شريك الحياة وحل المشكلات الأسرية.



وقد شهد تنفيذ البرنامج بالجامعة حضور عمداء الكليات والوكلاء وكذلك حضور كثيف من طلبة الجامعة.