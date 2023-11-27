الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جامعة كفر الشيخ تعقد ورشة عمل توعوية بعنوان "التحول إلى برامج رقمية"

الورشة
الورشة

نظمت وحدة التعلم الإلكتروني بجامعة كفر الشيخ، ورشة عمل توعوية بقاعة سيمينار كلية طب الأسنان، تحت عنوان "التحول الي برامج رقمية من خلال منصات التعلم الإلكتروني"، للتوعية بأهمية المنصات الالكترونية لخدمة العملية التعليمية بهدف التحول الى برامج وجامعات رقمية.

وقد أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن ورشة العمل تهدف إلي التوعية بأهمية توظيف منصة التعلم الإلكتروني Thinqi LMS لخدمة العملية التعليمية بهدف التحول إلى برامج وجامعات رقمية، ومواكبة التطور التكنولوجي وضمان تكاملها مع متطلبات الجودة، للحصول على الإعتماد وتحقيق التميز، لتحقيق تعليم مستدام في سبيل جامعات وبرامج رقمية.

  • استخدام المنصات يوصل المحتوي التعليمي في أي وقت

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الاستخدام الأمثل للمنصات يتضمن توفير فرصة الوصول إلى المحتوى التعليمي في أي وقت ومن أي مكان، مما يزيد من مرونة استمرارية التعلم، وخاصة وقت الأزمات، وكذلك تقييم مخرجات التعلم بشكل أكثر دقة وموضوعية، مما يساعد في تحسين أداء الطلاب وتوفير محتوى تعليمي عالي الجودة، أيضًا تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الحفاظ على البيئة، عن طريق استخدام الوسائل الإلكترونية في جميع مراحل العملية التعليمية لتوفير الاستخدام الورقي، على مستوى رفع المادة التعليمية، إجراء الاختبارات، إدارة السجلات الأكاديمية، التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتحقيق التعليم الجيد، وهو الهدف الرابع من مجموعة السبعة عشر هدفًا للتنمية المستدامة والتي تم تحديدها من قبل الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وتحقيق التحول الرقمي للتعليم الجامعي، حيث يمثل عملية مستمرة وليست حدثًا لحظيًا، وتتطلب تعاونًا من جميع الأطراف المعنية.

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ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الهدف من هذه الورش هو الوصول بجامعة كفرالشيخ إلى جامعة رقمية وصديقة للبيئة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية في تقديم خدماتها التعليمية، بما في ذلك التدريس والتعلم والبحث والإدارة لتحسين كفاءة إدارة العملية التعليمية وتقديم المحتوى التعليمي بشكل تفاعلي.

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