كفر الشيخ تكرم الفائزين بمسابقتي "الأزهري الصغير" و"المعلمة القدوة"

كرَّمت منطقة كفر الشيخ الأزهرية بقيادة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة؛ الفائزين بمراكز متقدمة في مسابقتي «المعلمة القدوة» و«الأزهري الصغير»، وذلك بمدرج ديوان عام المنطقة، اليوم السبت.

بحضور حسام حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة، وشيرين حشيش، مدير مرحلة رياض الأطفال، والدكتور محمد سعد موسي، مدير مرحلة التعليم النموذجي بالمنطقة، والدكتورة عليات فراج، موجه عام رياض الأطفال بالمنطقة.

تفاصيل الحفل والتكريم في المنطقة الأزهرية

وقدم فقرات الحفل الدكتور سمير الطحان، مدير إدارة الجودة بالمنطقة، وخلال الإحتفالية تم تكريم الطفلة زينب إسلام عبد الله، من روضة معهد كفر الشيخ النموذجي، والحاصلة على المركز الرابع على مستوى مناطق الجمهورية بمسابقة «الأزهري الصغير»، كما تم تكريم رشا محمود مرعي، معلمة روضة منية المرشد، والحاصلة على المركز الثاني بلقب المعلمة القدوة في التصفيات النهائية لمسابقة «المعلمة القدوة» على مستوى مناطق الجمهورية.

وبنهاية الحفل دعا رئيس المنطقة جميع معلمات رياض الأطفال إلى بذل كل الجهد حفاظًا على الأمانة التي بين أيديهن، مشيرًا إلى أن أطفال اليوم هم شباب الغد وقيادات المستقبل.

من جهة أخري، فقد حصدت منطقة كفر الشيخ الأزهرية المركز الأول على مستوى الجمهورية ببطولة تنس الطاولة المقامة بنظام الزوجي، حيث مثل المنطقة في البطولة الطالب عبد الله عصام زين العابدين، بمعهد القن الثانوي بنين بإدارة سيدي سالم التعليمية، والطالب عبد الله منصور عبد الله، بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين، كما جاءت المنطقة في مركز الوصيف بذات البطولة لنظام الفردي، ومثلها الطالب محمد أشرف العطار، طالب معهد كفر الشيخ الثانوي بنين، حاجزًا لنفسه المركز الثاني بذات البطولة التي أقيمت فعالياتها ببيت شباب الأزهر بسموحة بالإسكندرية.