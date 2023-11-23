به مادة مضادة للسرطان.. كفر الشيخ تتصدر زراعة محصول الكتان وأهميته الاقتصادية كبيرة

تعد محافظة كفر الشيخ من أوائل المحافظات علي مستوي الجمهورية في زراعة محصول الكتان مع محافظتي الغربية والشرقية، وهو ما يمنح المحافظة فرصه هائلة في خريطة زراعة هذا المحصول محليا وعالميا لما لهذا المحصول من أهمية اقتصادية كبيرة، فضلا عن عمل ألاف المزارعين من أبناء المحافظة في زراعة هذا المحصول لما له أيضا من عائد مادي مرتفع.

زراعة 4500 فدان كتان في كفر الشيخ

و تزرع محافظة كفر الشيخ سنويا ما يقرب من 4500 فدان، إذ ينتج فدان الكتان 5.5 طن بقيمة تتجاوز 20 ألف جنيه لقش الكتان وينتج فدان الكتان بذورا تصل إلى 500 كجم ويحقق الفدان عائد يزيد 70 ألف جنيه.

ويقول الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن الألياف الطويلة من الكتان تنتج خيوطًا فاخرة، بينما يتم الاستفادة من الخيوط الأقل في صناعة الحبال والدوبارة وأوراق العملة البنكنوت وفلاتر السجائر، فضلًا عن وجود العديد من المزايا الاقتصادية والصحية لإنتاج وتصنيع الكتان.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه يمكن الاستفادة من السيقان في صناعة الخشب الحبيبي، والاستفادة من زيوت الكتان فى صناعة زيوت البويات.

زيت بذرة الكتان به 98% من مادة ليجنام المضادة للسرطان

وتستخدم زيوت بذرة الكتان في صناعة زيوت البويات الصناعية، بينما يستخدم من 13 إلى 20% من زيوت بذرة الكتان في استخدام فى إنتاج زيوت الطعام.

زيت الكتان له رائحة مميزة تزيد مع التخزين والبذور، وتحتوى على أكثر من 98% من مادة ليجنام المضادة للسرطان، و97% أكثر من الألياف وأوميجا 3، وهذه المواد تفيد فى تقليل الكولسترول وأعراض ما قبل الدورة والإقلال من الوزن ومرض السكر، وكذلك يعالج أمراض الكبد وذلك بأخذ ملعقة فى الصباح كل يوم ولمدة شهر كامل.