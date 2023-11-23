لرسم البسمة على وجوههم.. مراكز شباب كفر الشيخ تحتفل بأعياد الطفولة

تنظم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، احتفالات أعياد الطفولة، بمركز شباب سيدى غازى، بمشاركة الصغار الألعاب الترفيهية والفنية والهدايا، و البالونات في جو من البهجة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

إدخال الفرحة علي قلوب الأطفال

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالاحتفال بأعياد الطفولة بمراكز الشباب من منطلق حرصها على تقديم كل ما يسهم في بناء شخصية الطفل المصري وإدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي تحتفل بعيد الطفولة، الذي يقام في العشرين من شهر نوفمبر من كل عام، وهو اليوم الذي حثّت فيه الحكومات على سنّ قوانين تحمي الطفل من العنف وتضمن له حقوقه.

وتقام احتفالات أعياد الطفولة بمراكز الشباب من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، إشراف تنفيذي لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء ومتابعة تنفيذ مصطفى عامر مدير إدارة شباب سيدى غازى وفرق العمل بمراكز الشباب.

ورشة عمل لتعليم كتابة الشعر

ومؤخرا، نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، ورشة عمل لتعليم كتابة الشعر، وذلك بمركز شباب بيلا التابع لإدارة شباب بيلا، بمشاركة 40 شابًا وفتاة من أعضاء النادي الثقافي، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الورشة تهدف إلى تعريف الشباب بكيفية كتابة الشعر، وأنواع الشعر، وتنمية مهاراتهم الكتابية والإبداعية وخلق روح التنافس بينهم، مشيرا إلى أن الورشة تعد ضمن فاعليات النادي الثقافي عن شهر نوفمبر.