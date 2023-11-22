الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 51 محضرًا تموينيًا لمخابز مخالفة فى كفرالشيخ

المخابز
المخابز

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين من خلال الحملات اليومية المفاجئة، وشهد اليوم حملة مفاجئة، للمرور المفاجئ على المخابز البلدية بجميع أنواعها بمدينة دسوق للاطمئنان على جودة رغيف العيش والوزن من حيث الجودة والصلاحية والتأكد من حصول المواطن عليه بسهولة وفحص ماكينات الصرف للخبز وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين.
 

محافظ كفرالشيخ: ضبط مخالفات فى الجودة والوزن

أكد اللواء جمال نورالدين، أنه قد تم ضبط العديد من مخالفات في معايير الجودة والوزن وانعدام النظافة والاشتراطات الصحية والقانونية، وأسفرت الحملة عن تحرير29 محضرا منها  14 صحة، 1عدم تمكين، 12 نقص وزن، 2 نظافة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

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استئناف حركة الملاحة والصيد في كفر الشيخ

فيما تمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافطة كفر الشيخ، بالاشتراك مع إدارة التموين، من ضبط مخالفات وتحرير 22 محضرًا ضد أصحاب المخابز البلدية المدعمة، بدائرة مركز بيلا.

قاد الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وأيمن غالي، نائب رئيس المدينة لشئون القري، بمشاركة رؤساء القري، والسيد حمدي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقري، بإشراف أشرف الصاوي، مدير إدارة تموين بيلا.

وحررت الحملة 22 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات عبارة عن 16 محضرًا للتلاعب فى الموازين، و5 محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف، ومحضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز.

وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة حيال المواطنين المخالفين، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية من أجل ضبط الأسعار ومنع الاحتكار ومنع حدوث أي مخالفات تؤثر على جودة المنتجات 

 

بيلا دسوق كفر الشيخ مخابز تموين

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