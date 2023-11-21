الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحت مظلة التحالف الوطني.. تجهيز 10 فتيات مقبلات على الزواج بكفر الشيخ

تجهيز الفتيات
تجهيز الفتيات

سلّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جهاز عرائس  لـ ١٠ فتيات مقبلات على الزواج  من الفئات الأولى بالرعاية، والذى نظمته وحدة حقوق الانسان بديوان عام محافظة كفر الشيخ، بحضور، صباح عبد الجيد العربى، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، والدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن، وبسمه الديب، مدير وحدة حقوق الانسان، وآلاء خفاجى، مدير وحدة حماية الطفل.

تقديم الدعم للفئات الأولي للرعاية

وقال محافظ كفر الشيخ، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يقدم الرعاية والدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا من المواطنين وذلك فى إطار المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وقد انعكس اهتمام الدولة فى السياسات والمبادرات المختلفة على أرض الواقع ليعكس توجها حقيقيا ملموسا لدعم هذه الفئات خاصة فى ظل الظروف والتحديات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة شهدت عمل خيري مجتمعي من الطراز الاول لتجمع عدد من المؤسسات الخيرية للتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى أبرزهم مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، مؤكدًا أنه عمل يشعر المستفيدين من العرائس من يتيمي الاب والام بفرحة وسعادة، وأن الدولة بكل فئاتها مشاركة في أفراحهم وتخفيف العبء عنهم ونتمنى زيادة أعداد المستفيدين، لنغطي معظم مراكز المحافظة.

txt

أمطار خفيفة وغيوم وتعليق حركة الصيد فى كفر الشيخ

وقدم محافظ كفر الشيخ، التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، كما أعرب عن سعادته البالغة بوجوده معهم، مؤكدًا أن أجهزة الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وأبنائها المخلصين لن يدخروا جهدًا في تحسين مستوى معيشة المواطنين، مثنيًا على دور منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها مؤسسة العربي للتنمية المجتمعية في تقديم الخدمة المجتمعية للأسر الاكثر احتياجا، وأن هذه المبادرة كانت نموذجًا من النماذج المضيئة التي من المفترض أن يسير على خطاها باقي منظمات المجتمع ودعم الأسر الأولى بالرعاية من أبناء كفرالشيخ.

وأعربت صباح العربي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، عن سعادتها بالمساهمة في تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج مؤكدةً أن دعم مصر واهلها واجب علي كافة المؤسسات الوطنية لتحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع والعمل في كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية تماشيًا مع توجهات الدولة وتحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأضافت صباح العربي أن تجهيز العرائس وقافلة ستر وعافية على مستوى الجمهورية ضمن المشروعات التي تشارك فيها مؤسسة العربي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى.

التحالف الوطني كفر الشيخ زواج الفتيات تضامن كفر الشيخ فتيات كفر الشيخ

مواد متعلقة

حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف بكفر الشيخ

استئناف حركة الملاحة والصيد في كفر الشيخ

أمطار خفيفة وغيوم وتعليق حركة الصيد فى كفر الشيخ

بسبب الطقس.. سقوط أشجار فى كفرالشيخ وانقطاع الكهرباء عن بعض القرى

كسح مياه الأمطار وجولات على محطات الصرف الصحي بدسوق في كفر الشيخ

سقوط أمطار غزيرة على كفر الشيخ

بسبب سوء الطقس.. توقف حركة الملاحة والصيد بكفرالشيخ لأجل غير مسمى

محافظ كفرالشيخ يطلق فعاليات "منتدى شباب الدلتا"

الأكثر قراءة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

مصرع طبيب سقط به "الأسانسير" فى الفيوم

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

مناطق معرضة لهطول أمطار رعدية.. «الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» محافظات معرّضة لخطر السيول

بالفيديو كونفرانس.. الرئيس السيسى يشارك فى القمة الاستثنائية لمجموعة بريكس ويلقى كلمة مصر

الجمهور يكشف القاتل الحقيقى لعصام الصياد فى "صوت وصورة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مجلس الوزراء الإسرائيلى يجتمع للتصديق على اتفاق تبادل أسرى مع حماس.. اليوم

نتنياهو يعلّق على تبادل الأسرى: "نحرز تقدمًا.. وهناك أخبار قريبًا"

جهود مصرية قوية ومكثفة.. تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل وحماس للتهدئة فى غزة