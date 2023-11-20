الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار خفيفة وغيوم وتعليق حركة الصيد فى كفر الشيخ

أمطار كفر الشيخ
أمطار كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، تساقطًا للأمطار بشكل خفيف فيما غابت أشعة الشمس وسيطرت الغيوم على كل الأنحاء، وسط موجة من الصقيع القارس، ولم يعلن اللواء جمال نور الدين تشغيل حركة الصيد بميناء البرلس والبحر الأبيض، والذي أعلن توقفها أمس الأحد لأجل غير مسمى بسبب سوء الأحوال الجوية.

رفع درجة الاستعدادات بالمحافظة

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر، مشددًا على مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تمت تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

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كسح مياه الأمطار وجولات على محطات الصرف الصحي بدسوق في كفر الشيخ

وتشهد محافظة كفر الشيخ موجة من الطقس السيئ منذ أمس الأحد حتي اليوم، والتي قد تسببت عاصفة قوية في سقوط أشجار ببعض قرى كفرالشيخ، ما أدى إلى انقطاع أسلاك الكهرباء.

وشدد محافظ كفر الشيخ على المتابعة المستمرة للموقع الإلكتروني الخاص بالتنبؤ بحالة الطقس والأرصاد الجوية والتوقعات بسقوط الأمطار، والذى يتم نشره بصفة يومية على الصفحة الرسمية للمحافظة.

فيما أهابت محافظة كفر الشيخ، بالمواطنين بعدم القيام بأي أنشطة بحرية، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة، وتوخى الحيطة والحذر وتجنب استخدام أجهزة المحمول أثناء القيادة واتباع كل وسائل الأمان، وبخاصة فى المنحنيات حرصًا على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، كل رؤساء المدن والمراكز بضرورة كسح مياه الشوارع أولًا بأول ومتابعة الوضع أولًا بأول على أرض الواقع والعمل على التعامل مع أي طارئ قد يحدث.

ميناء البرلس البحر الأبيض كفر الشيخ غيوم طوارئ

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