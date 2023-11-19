كسح مياه الأمطار وجولات على محطات الصرف الصحي بدسوق في كفر الشيخ

أكد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، رفع حالة الاستعداد خلال موجة سقوط الأمطار وحالة الطقس السيئ مركز ومدينة دسوق، يتزامن ذلك مع انتشار مكثف لنواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الأحياء والقرى ونوابهم ورؤساء أقسام النظافة بجميع الشوارع بالمدينة والقرى على رأس فرق العمل لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين.

كسح مياه الأمطار

وأضاف رئيس دسوق، أنه بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي فقد تم إنتشار كامل للمعدات والأطقم وتواجد كافة القيادات على رأس العمل مواجهة الطقس السيئ التي تعرضت له مدينة دسوق على مدار الساعة منذ فجر اليوم، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية.

يأتي ذلك في إطار استعدادات رئاسة مركز ومدينة دسوق وتواصل رئاسة المركز والمدينة جهودها المستمرة برئاسة وتنظيم العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف الآثار الناجمة وتوجيه كل مجموعات العمل المستمرة في المواجهة بكسح تراكمات الأمطار واستمرار انعقاد غرفة العمليات على مدار الساعة برئاسة رئيس المركز والمدينة بمتابعة مستمرة من نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الأحياء والقرى.

جولات تفقدية

يأتي ذلك فيما تفقد نواب رئيس المدينة، ورؤساء الأحياء ورؤساء القرى، محطات الصرف الصحى ويوجه رؤساء لقرى للقيام بجولات مفاجئة لمحطات الصرف الصحى بنظاق مركز ومدينة دسوق للوقوف على سير العمل بها وتواجد النوتيجية الليلة وتشغيل المحطات بكامل طاقتها واتخاذ كافة التدبيرات اللازمة لمواجهة الأمطار والسيول، وذلك فى ضوء توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقسٍ سيئ وسقوط أمطار.

فيما أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، من اليوم الأحد ولحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك طبقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ، حيث تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط والتي تؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية وتتساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة وقد تصل في شدتها إلى رعدية، اليوم الأحد.