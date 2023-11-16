الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

كفرالشيخ ضمن أفضل 50 جامعة عربية فى تصنيف التايمز البريطانى

جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، عن ظهور الجامعة فى المركز 49 في تصنيف "التايمز البريطاني" Times Higher Education للجامعات العربية لعام 2023، والمركز الثامن على مستوى الجامعات الحكومية المصرية، وهو ما يعد إنجازًا لإدارة وأسرة الجامعة.

وأشار الدكتور عبدالرازق دسوقي إلى أن التصنيفات الدولية للجامعات من أهم الوسائل التي يتم من خلالها الحكم على المستويات الأكاديمية في قطاع التعليم الجامعي وفقًا لمعايير وشروط يتم تحديدها بموضوعية علمية، ويعد تصنيف "التايمز" البريطاني أحد أبرز التصنيفات العالمية في الحكم بموضوعية وشفافية على مستوى الجامعات في العالم، مؤكدًا اهتمام الجامعة بتطوير منظومة البحث العلمي ودعم الباحثين بالإمكانات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات التي يتم إدراجها بكل تصنيف.

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رئيس جامعة كفرالشيخ: نتقدم لمستويات قياسية متقدمة

وقد أوضح رئيس جامعة كفرالشيخ أن تقدم الجامعة ومنافستها المستمرة للوصول لمستويات متقدمة هو نتيجة عمل وجهد لتوفير كافة الاشتراطات والإمكانات للدخول في مثل هذه التصنيفات الدولية، الأمر الذي يقوم على أساس تشجيع البحث العلمي والمبتكرين لتقديم مخرجات قادرة مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل، تستطيع أن تبني مصر وتضعها على المكانة التي تستحقها إقليميا ودوليا.

تصنيف الجامعات فى التقييم على مستوى الجامعات العربية

من جانبه، قال الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، إن هذا التصنيف يعتمد فى تقييم أفضل الجامعات العربية على 5 مجالات رئيسية هي: التدريس "بيئة التعلم" 33%، والبحث العلمي "حجم أو معدل إنتاجية الأبحاث، دخل الأبحاث، السمعة" 33%، والاستشهادات المرجعية "تأثير البحث" 20%، المجتمع "نقل المعرفة وتأثيرها" 6%، والتوقعات الدولية "الموظفون والطلاب والبحث العلمي" 8%.

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