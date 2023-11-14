أهالي كفر الشيخ عن مبادرة خفض أسعار السلع: جاءت في وقتها ونرجو استمرارها

لاقت مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بمحافظة كفر الشيخ، إشادة كبيرة من قبل الأهالي، مؤكدين أنها قد جاءت في وقتها للوقوف بجانب محدودي الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

مواطنة: المبادرة تخفف الأعباء عن كاهل الأسر

حيث أكدت ريهام علي، موظفة بمدينة كفر الشيخ، أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية جاءت في وقتها من أجل الوقوف بجانب محدودي الدخل ومراعاة لهم بعد ارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة، فجاءت المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء في 7 سلع غذائية مهمة للغاية، لا استغناء عنهم في أي بيت وهو ما كان إيجابيا للغاية وخاصة حرص الجهات التنفيذية والرقابية في المحافظة على تطبيق تلك المبادرة في أكبر عدد ممكن من السلاسل الغذائية.

موظف: تخفيض أسعار 7 سلع أساسية خطوة مهمة

فيما أوضح إبراهيم هلال، موظف بمدينة قلين، أن تخفيض 7 سلع غذائية أساسية دفعة واحدة هو خطوة كبيرة للغاية جعل الوضع أفضل بكثير مما كان قبل، موجها الشكر للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، علي إطلاق هذه المبادرة التي تضع حدا لارتفاع الأسعار مطالبا بضرورة تخفيض أسعار سلع أخري وتوسيع المبادرة القائمة.

وأضافت داليا محمود، موظفة بكفر الشيخ، أن الجميع يعلم أن ارتفاع الأسعار هو عالميا وليس في مصر فقط، وقد جاءت تلك المبادرة من أجل رفع تلك المعاناة عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل في رفع الغلاء عنهم في سلع غذائية أساسية.

وقد انخفضت أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 إلى 25 % وهي سلع " السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز، بالإضافة الى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، مما يؤكد وقوف القيادة السياسية الى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.