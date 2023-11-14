محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال إنشاء مركز السيطرة للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال إنشاء مركز السيطرة للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، وتابع سير العمل موجهًا بسرعة الإنتهاء من الأعمال تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، وذلك بحضور اللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.

مركز السيطرة الموحد يعد منظومة واحدة تشارك فيها كافة أجهزة الدولة

قال محافظ كفرالشيخ، أن مركز السيطرة الموحد يعد منظومة واحدة تشارك فيها كافة أجهزة الدولة باىستخدام جميع الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة للتدخل السريع أثناء حدوث الأزمات للمساعدة في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن إقامة هذه المراكز بالمحافظات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على غرار دول العالم المتقدمة في إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق "رؤية مصر 2030".

قلة حضارية كبرى للدولة المصرية في التعامل مع الأزمات والطوارئ

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن ديوان المحافظة شهد تطويرا كبيرًا بإضافة مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بكفر الشيخ، والذى سيعد نقلة حضارية كبرى للدولة المصرية في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها المحافظة والمراكز والمدن، متصلة بالوزارات والهيئات المعنية.

كما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة، وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.