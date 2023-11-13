الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حصر احتياجات قرى كفر الشيخ لإدراجها في مبادرة "حياة كريمة"

الاجتماع
الاجتماع

ترأس المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الاجتماع الموسع لجميع التنفيذيين لمركز ومدينة كفر الشيخ، بحضور اللواء أشرف بهجت، رئيس حي غرب كفر الشيخ، وذلك لاستعراض ومناقشة الخطة الاستثمارية لجميع مراكز ومدن المحافظة، وحصر جميع الاحتياجات الخاصة بكل قرية لإدراجها في مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة).

 

مناقشة الاحتياجات الأساسية للقرى

وناقش رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ الاحتياجات الأساسية لكل قرية من معدات، ومرافق شاملة الكهرباء، والمياه، والطرق، ومشروعات تحسين البيئة، حيث وجه رؤساء القرى بإدراج الاحتياجات الملحة والمتاحة والممكنة التي تحسن المستوى العام لحياة كريمة للمواطنين في جميع قرى مركز كفر الشيخ.

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من جهة أخرى، وتنفيذًا لسياسات الدولة بالقضاء على ظاهرة التعديات على الأرض الزراعية، تستمر الوحدة المحلية بكفر الشيخ بمجابهة التعديات على الأراضي الزراعية من المهد على أكثر من محور على ليلًا ونهارًا على مدار اليوم، وتنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعامل الفوري مع جميع أنواع التعديات ومخالفات البناء وإزالتها بالكامل، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة.


فقد أكد المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بقريتي محلة موسى، وقرية الشمارقه، حيث تمت إزالة التعديات بفك شدة خشبية بقرية روينه التابعة لقرية محلة موسى، وتنفيذ إزالة للتعديات بالبلوك الأبيض من المهد بعزبة السعدي، التابعة لقرية الشمارقه.


وجرى وقف الأعمال وإزالة الحالتين حتى سطح الأرض، وتسليم الأرض لجهة الولاية، وتم استكمال الاجراءات القانوينة تجاه المخالفين.

 

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