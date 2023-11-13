غلق 7 محاجر والتحفظ على خلاطة و18 طن حديد ومواد بناء في كفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ غلق 7 محاجر غير مرخصة منها محجر بقرية العجوزين 500م وعدد 2 محجر بشابة 300 م و300م وعدد 4 محجر بكفر مجر 100م 400م 80 م 150 م، واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم التحفظ على عدد 1 خلاطة بقرية شباس الشهداء عدد 2 كساحة كل واحدة تحمل 9 أطنان حديد تسليح، وذلك بإجمالي 18 طنًا بنطاق قرية شابة طريفق محرم سيدى سالم وتم ايداعهم بالوحده المحليه بقريه شابه كما تم التحفظ على مواد بناء واسمنت وحديد مسلح بنطاق حى شمال دسوق وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

غلق المحاجر المخالفة للقانون

وأكد اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رقم 2083 لسنة 2023 بغلق جميع المحاجر الغير مرخصة واماكن بيع مواد البناء.

قرار محافظ كفر الشيخ بشأن المحجر

فيما أصدر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قرارًا حمل رقم 2083، بشأن غلق كافة المحاجر غير المرخصة على مستوى المحافظة غلقًا نهائيًا، وفي حالة تعديه على الأرض الزراعية تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها طبقًا لأحكام قانون الزراعة وتعرض على النيابة المختصة.

وتضمن القرار، شروط المحاجر المرخصة وهي كالآتي: يحظر عليها بيع مواد البناء إلا بعد تقديم طالب هذه المواد تصريحًا من الوحدة المحلية معتمدًا ومختومًا بشعار الجمهورية ويجب أن تتناسب مواد البناء المباعة مع مساحة الترخيص، مع ضبط كافة المركبات أيًا كان نوعها في حالة نقلها مواد بناء بدون حمل الترخيص المشار إليه.

وشنت محافظة كفرالشيخ حملة مكبرة لغلق المحاجر المخالفة للقانون وغير المرخصة غلقًا نهائيًا، بسبب مخالفتها للقانون المنظم لذلك وفقًا لما أعلنه اللواء جمال نورالدين، محافظ الإقليم.