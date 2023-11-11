13 قافلة طبية مجانية بقرى دسوق والحامول فى كفر الشيخ

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن جمعية الأورمان المنضوية تحت مظلة التحالف الوطني، نظمت 13 قافلة طبية، تضم جميع التخصصات بمستشفى كفرالشيخ الجامعى، لإجراء الفحوصات وصرف العلاج بالمجان لـ1413 شخصًا من أبناء مركزى دسوق والحامول، وهى قرى "شباس الشهداء- العزبة البيضاء- البرنس- جماجمون- كفر إبرهيم- كفرالعرب- أبوزيادة " بمركز دسوق، وقرى" 11 الحفير- 8 العنابر-9-12-13" بمركز الحامول، وذلك بالتعاون مع جامعة كفرالشيخ.

تنظيم قوافل طبية لغير القادرين

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن جمعية الأورمان قامت بتنظيم قافلة طبية، بمستشفى كفرالشيخ الجامعى، لإجراء الكشف والتحاليل الطبية والأشعة وصرف العلاج بالمجان لـ1413 شخصًا من مركزى الحامول ودسوق، مؤكدًا على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، مشيدًا بجهود جامعة كفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقى، وما يقدمه من دعم في مختلف التخصصات بمستشفى كفرالشيخ الجامعى، فضلًا عن جهود جمعية الأورمان، في دعم الأسر الأولى بالرعاية، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

ومؤخرًا، فقد أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع جهود جمعية الأورمان بالمحافظة، والتى تضمنت توزيع مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة لعدد 377 مشروعًا بتكلفة 7.5 مليون جنيه، خلال شهرين، بداية من أول سبتمبر حتى أول شهر نوفمبر الجارى، فضلًا عن تنمية مشروعات صغيرة ومتوسطة لعدد 125 مشروعًا للأسر الأكثر احتياجًا، بمراكز المحافظة، بواقع 20 ألف جنيه لكل مشروع، ليتم سداد 50% من قيمة المشروع والـ 50% الأخرى منحة لا ترد، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

فيما أشادت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفرالشيخ، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني بالتحالف الوطني، التي تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة، وذلك برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.