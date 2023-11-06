الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة كفر الشيخ: تنظيم قافلة طبية مجانية لقرية بني بكار ضمن "حياة كريمة"

الكشف علي المواطنين
الكشف علي المواطنين

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرية بني بكار بمركز مطوبس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك على مدار يومين، بتوجيهات من وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، وقد تم تنفيذ القافلة تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد.

 

الكشف على 1418 مواطنا في القافلة الطبية

تضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، حيث توفرت 10 عيادات متخصصة، تضم 8 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، ومسالك، وقد استفاد من خدمات العيادات 1418 مواطن خلال اليومين.

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وأكدت وكيلة وزارة الصحة، أنه تم  إجراء 145 تحليل طبي بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 74 صور أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ735 مواطن، بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم خدمات التقارير الطبية ل7 مرضى، وتم تحويل 13 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.

وفي وقت سابق، فقد نظمت إدارة التدريب بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ دورة تدريبية بعنوان "فحص قاع العين للتخصصات الطبية المختلفة" على مدار ثلاثة أيام تدريب نظري وعملي.

استهدفت الدورة التدريبية 25 طبيبًا من تخصصات طب الأسرة، والأطفال، والغدد، والصدرية، والكلى، والمخ والأعصاب، والرعاية الحرجة والعاجلة، ويقوم بشرح المحتوى العلمي للدورة الدكتور محمد الشافعي، مدرس طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة كفر الشيخ.

 

“حياة كريمة” مطوبس بني بكار كفر الشيخ صحة كفر الشيخ

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