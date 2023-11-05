الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح معرض الأسبوع البيئي للجامعة

المعرض
المعرض

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، معرض الأسبوع البيئي والذي يشمل معرض لمشروعات تخرج الطلاب ومعرض أبحاث أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ورسائل الماجستير والدكتوراه التى نوقشت وتخص البيئة، ومعرض منتجات الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة، ومعرض فني، ومعرض لمنتجات الشباب الخرجيين. 


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء كليات الجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

افتتاح الأسبوع البيئي
 

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الأسبوع البيئى ضمن أنشطة خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، موضحًا أن ملف البيئة فى مصر يشهد اهتمامًا كبيرًا وغير مسبوق من القيادة السياسية الرشيدة المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث وضع على قائمة أولويات الحكومة تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

 

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وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تنظم فعاليات الأسبوع البيئى بهدف تعزيز الاتجاهات البيئية الإيجابية لترشيد السلوك البيئى، وذلك من خلال إبراز دور الجامعة ودعمها ومساندتها لجهود الدولة فى حماية البيئة والحفاظ عليها، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المجتمعية التى من شأنها النهوض بالمجتمع، وزيادة الوعى بالمخاطر الناتجة عن التلوث بكافة أشكاله، وتنمية مهارات الطلاب وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة نحو ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار الأخضر.


ومن جانبها، فقد أشارت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن فعاليات الأسبوع البيئي تتضمن معارض إنتاجية وفنية وسوق خيري للأسر المنتجة، وحملات تشجير، وحملات تجميل للمسطحات الخضراء ودهانات الأرصفة أمام الكليات، وقوافل متنوعة داخل الكليات الطبية بالجامعة، وورش عمل ومعسكرات خدمة عامة، وحملات تبرع بالدم، ومنافسات طلابية متنوعة،  موضحة أن جميع كليات الجامعة، ستشارك في فعاليات الأسبوع البيئي.


وخلال فعاليات الملتقي تم عرض تقديمي لإنجازات قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة داخل كليات الجامعة وعرض للمشاريع التى تخدم قطاع خدمة المجتمع، كما يتم عقد ندوات تثقيفية عن استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 داخل كليات الجامعة.

 

وعلى هامش الحفل تم تدشين حملة التبرع بالدم بالاشتراك مع جمعية الهلال الأحمر، وفي الختام قام رئيس الجامعة والحضور بزراعة أشجار بجوار كلية الهندسة، وقام رئيس الجامعة والوفد المرافق له بتفقد القافلة الطبية بكلية الطب البشري للكشف على اعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلبة الجامعة.

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