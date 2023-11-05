الأحد 05 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الرواق الأزهري ينظم ندوة بعنوان عن مكانة الوطن في الدين بكفر الشيخ

الندوة
الندوة

نفذت مديرية الشباب والرياضة إدارة تنمية النشء بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات برنامج " الرواق الأزهرى للطفل والأسرة " بمركز شباب الطايفة، ندوة للطلائع بعنوان مكانة الوطن في الدين، فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف.

الإنسان يحب وطنه بشكل غريزي

وتحدث في الندوة الشيخ وليد القادوم، عن المواطنة السليمة ونعمة الوطن، مشيرًا إلى أن حب الإنسان لوطنه هو حب غريزي يولد مع الإنسان وحب الوطن من الإيمان، وقيل في الأثر "إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل: فانظر حنينه إلى وطنه"، وقد جاءت الشرائع السماوية لتأكد هذا المعنى النبيل للمواطن وتحث على حب الأوطان والتمسك بها والدفاع عنها، واعتبرت من يقتل في سبيل الذود عن وطنية وبلده شهيدًا.

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وأكد " القادوم" القرآن الكريم حب الإنسان لوطنه من أعظم مقتضيات الإيمان ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة فقال مودعاَ مكة، "أما والله، لأخرج منك، وإنى لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى وأكرم على الله ولولا أن أهلك أخرجوني ماخرجت" ومن متطلبات المواطنة الصالحة الاعتدال والتوازن والوسطية والتراحم والتواد والتعاون على البر والتقوى ليكون محل افتخار واعتزاز وحث الإسلام على التعاون والصدق والأمانة والصبر والبعد عن البغضاء والخصومة والفرقة بين أفراد المجتمع.

 من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن برنامج رواق الطفل والأسره ينفذ فى دورته الثانية للعام 2023-2024 داخل مراكز الشباب، وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء، وذلك بالاستعانة بباقة من علماء الأزهر الشريف بكفر الشيخ

ويأتي ذلك ضمن الندوة الأولى من سلسلة ندوات دورية مرتقبة متنوعة الموضوعات، بعدد من مراكز الشباب بإشراف جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذية لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء وفريق العمل بمركز شباب الطايفه

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