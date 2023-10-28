السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أزهرية كفر الشيخ: بدء فعاليات دورات تنمية مهارات المعلمين والإداريين

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية

أكد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ انطلاق فعاليات اليوم الأول لعدد من الدورات التدريبية بالمنطقة، اليوم السبت، وذلك لتنمية مهارات معلمي الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي على المناهج الجديدة، وأخرى لتنمية مهارات الإداريين بالمعاهد على الأعمال الإدارية، وتقنيات الحاسب الآلي، وتقام هذه الدورات بـ ٥ قاعات تدريب تحتوي كل منها على ٢٠ متدربًا، حيث من بينها قاعتان لمعلمي الدراسات، وقاعة للإداريين منعقدين بمعهد محمد رجب المجاور للمنطقة، بالإضافة إلى قاعتان لمعلمي الحاسب الآلي بالكمبيوتر التعليمي بالمنطقة.

رئيس أزهرية كفر الشيخ يتابع فعاليات التدريب

من جهته، حرص رئيس المنطقة، على متابعة فعاليات اليوم الأول للدورات التدريبية المنعقدة بالمنطقة، والتي أقيمت لتنمية مهارات المعلمين على المنهج الجديد، وللتنمية المهنية لدى الإداريين على أعمال الحاسب الآلي، وذلك بناءًا على توجيهات إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية.

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وتفقد الدكتور «شهاوي» الدورات التدريبية في اليوم الأول لها، للاستماع إلى مطالب ومقترحات المتدربين، والتوجيه بتوفير كل سبل الراحة وتذليل العقبات التي قد تواجهم، وكذا لقياس مدى استفادة المتدربين من هذه الدورات، مؤكدًا على حرص مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية الدائم على رعاية المعلمين والإداريين بالمعاهد، من خلال العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لهم، ورفع قدراتهم ومهاراتهم من أجل الوصول إلى نهضة تعليمية شاملة خاصة في مجال التعليم.

وأشار رئيس المنطقة خلال لقائه اليوم بالمتدربين إلى أهمية الإستفادة من هذه الحزم التدريبية والتي تأتي في إطار منظومة كاملة لتعديل المفاهيم والاتجاهات نحو الطلاب والمعلمين والإداريين حتى يستفيدوا من هذه التدريبات التخصصية من أجل الإرتقاء بمنظومة التعليم في الأزهر.

وبذات السياق أوضح مدير إدارة التدريب بالمنطقة، أن هذا التدريب يأتي في إطار التنمية المستدامة التي يقدمها قطاع المعاهد الأزهرية لرفعة وتنمية قدرات الكوادر التعليمية بكفرالشيخ، والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم من خلال تلك الدورات التدريبية الحديثة التي يشرف عليها قطاع المعاهد الأزهرية، مؤكدًا أنه يحاضر في البرامج كوكبة من المحاضرين المتميزين وذوي الكفاءة ممن لديهم الخبرة بمنظومة التعليم الجديدة، لتحقيق أقصى استفادة من التدريب في شرح المناهج المتطورة، وفقًا للمنظومة التعليمية الجديدة.

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