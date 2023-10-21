"أزهرية كفر الشيخ": تنفيذ خطابات الندب للعاملين بالمعاهد وإحالة المُتباطئ للتحقيق

كلَّف الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ بضرورة أهمية رصد المتبقي من تنفيذ خطابات الندب الداخلية للعاملين بالمعاهد على وجه السرعة، مشددًا على إحالة المقصر والمتباطئ في تنفيذ أي خطاب إلى التحقيق، وذلك خلال اجتماعه بمديري المراحل وموجهي عموم ومسئول التوجيه الفني بالمنطقة، وذلك بحضور مديري إداراتي التنسيق والتوجيه الفني بالمنطقة.

واستهل رئيس المنطقة، الاجتماع، بالاطلاع على تقارير متابعات الحضور حول سير العملية التعليمية بمعاهد المنطقة، منوّهًا بأهمية متابعة حضور الموجهين بالمعاهد والاطلاع على دفاتر زيارات المعاهد.

تفاصيل الاجتماع

وطالب رئيس المنطقة، الحضور، بأهمية إحضار تقارير وإفادات حول تنفيذ خطابات الندب من عدمه وتسجيل الخطابات التي لم تنفذ حتى تاريخ زيارة رجال المتابعات، والتواصل مع مديري الإدارات التعليمية وإدارة التنسيق بالمنطقة على الفور للإبلاغ عن حالات التباطؤ والتقاعس حيال تنفيذ هذه الخطابات لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وتناول الاجتماع مناقشة أمور سد العجز والزيادة في تخصصات المعلمين بحضور مدير التنسيق وتم التواصل مباشرةً مع بعض مديري الإدارات التعليمية لطرح الحلول مباشرةً والتنفيذ على الفور، كما تم التنويه مجددًا علي الحضور بحصر عجز الحصص في كل تخصص مقارنة بعدد الفصول ونصاب المعلمين بكل معهد علي حسب الكادر الخاص به للحصر والإعداد من أجل صرف أجر الحصص الزائدة عن النصاب للمعلمين الذين تحملوا ذلك.

كما أكد رئيس المنطقة مجددًا على إدارة التوجيه الفني بالمنطقة بالإشراف على جميع أعمال موجهي العموم وعقد اجتماعات دورية لهم، والتعاون فيما بينهم عند وضع الخطط الخاصة بهم، ومراجعة أي تعديلات في النقل أو الندب الخاص بالإحصائيات، ومطالبة الموجه العام بعمل تقرير اسبوعي عن المعاهد التي قام بزياراتها ومن ثم إعداد تقرير شهري مجمع عنها.