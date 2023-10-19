جامعة كفر الشيخ تشارك فى الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والامن القومي

شارك وفد طلابي من جامعة كفر الشيخ، في دورة الاستراتيجية والأمن القومي، بكلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، والتي عقدت بالتعاون مع وزارة الشباب ممثلة بالإدارة العامة للبرامج التطوعية والثقافية، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ.

رئيس جامعة كفر الشيخ يشدد علي أهمية الدورات بكلية الدفاع الوطني

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، علي أهمية عقد هذه الدورات بكلية الدفاع الوطني ممثلة في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، كصرح علمي يمتاز بعطائه الزاخر وجناح العلم العسكري، مؤكدًا أهمية برنامج الإستراتيجية والأمن القومي، كخطوة قوية في تعميق الوعى بمفهوم الأمن القومي وآليات التعامل مع التهديدات الخارجية.



وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن "الإستراتيجية والأمن القومي"، هي منظومة الأساليب والوسائل العلمية والعملية القائمة على الاستخدام الأمثل للقوى والمصادر القومية من أجل تحقيق أهداف الأمن القومي، مضيفا أن تنفيذ تلك الإستراتيجية القومية يتطلب استخدام الإمكانات القومية المتاحة تحت جميع الظروف من أجل إنتاج أقصى سيطرة ممكنة على العدو عن طريق التهديدات؛ بهدف تحقيق مصالح الأمن القومي للدولة.

مفهوم الدولة ومفاهيم وأبعاد الامن القومي

ومن جانبه، فقد أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الدورة التدريبية تضمنت سلسلة من المحاضرات قيمة المعلومات التاريخية والثقافية والسياسية حيث تمحورت الدورة التدريبية حول مفهوم الدولة، ومفاهيم وأبعاد الامن القومي، ونظريه الامن الإسرائيلي، والتحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي، والتنمية في مواجهة الارهاب، والتغيرات السياسيو الإقليمية وانعكاسها على توازن القوى في منطقة الشرق الاوسط، وماهية الإرهاب، ودور القوات المسلحه في التنمية، واليهود عبر العصور، ومصر بين الحاضر والمستقبل، ومبادئ الاستراتيجية القومية، ومخططات تقسيم المنطقة العربية، ومواجهة الفكر المتطرف للإرهاب، والأمن المائي المصري.

عقدت الدورة التدريبية، بإشراف وتنظيم الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة - ادارة الأسر والاتحادات الطلابية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور حاتم عاصي امين الجامعه المساعد للشئون المالية، وياسر البرنس مدير إدارة النشاط الرياضي، والدكتوره صفوت شلبي مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، والدكتوره هناء طنطاوي مدير إدارة النشاط الإجتماعي، وعادل النكلاوي مسئول إدارة الاتحادات والأسر الطلابية.