الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مظاهرات حاشدة فى كفرالشيخ دعمًا للرئيس السيسى وموقفه المتضامن مع القضية الفلسطينية ( صور)

مظاهرات حاشدة في
مظاهرات حاشدة في كفر الشيخ

احتشد الآلاف من أهالي محافظة كفر الشيخ في ميدان النصر بمحافظة كفر الشيخ، من أجل التعبير عن دعمهم لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في القضية الفلسطينية ووقوفه بجانبه والعمل على عدم تصفيتها من خلال منع تهجير أهالي قطاع غزة من أرضهم، وأيضا جهود الرئيس السيسي المتواصلة من أجل رفع المعاناة عن القطاع المحاصر من الجانب الإسرائيلي بالعمل بشكل مكثف من أجل إدخال المساعدات الطبية والغذائية العاجلة للقطاع.

 

هتافات داعمة لموقف الرئيس السيسى فى القضية الفلسطينية

وهتف المحتشدون بهتافات عدة نصرة لأهالي فلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم منها "بالروح بالدم نفديكي يافلسطين"، كما هتفوا أيضا بهتافات داعمة للرئيس السيسي في منع التهجير، ورفعوا أعلام مصر وفلسطين وجابوا الشوارع وهم يهتفون باسم مصر وفلسطين.

وسخر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ودعوات إعلامه لتهجير الفلسطينيين، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني: إذا كان هناك فكرة لتهجير الفلسطينيين فتوجد صحراء النقب في إسرائيل".

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حملة للتبرع بالدم بجامعة كفر الشيخ لدعم الأشقاء في فلسطين

وتابع: "هناك صحراء النقب، حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة فى تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة حماس والجهاد الإسلامى ثم يتم إعادتهم مجددا مرة أخرى".

وقد جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الألمانى.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب المنطقة، لافتا إلى أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطيني.

وأوضح الرئيس السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، أن تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، ونرى أنّ ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنما محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر.

مظاهرات حاشدة في كفر الشيخ
مظاهرات حاشدة في كفر الشيخ
مظاهرات حاشدة في كفر الشيخ
مظاهرات حاشدة في كفر الشيخ
مظاهرات حاشدة في كفر الشيخ
مظاهرات حاشدة في كفر الشيخ
مظاهرات حاشدة في كفر الشيخ
مظاهرات حاشدة في كفر الشيخ
مظاهرات حاشدة في كفر الشيخ
مظاهرات حاشدة في كفر الشيخ
فلسطين مصر كفر الشيخ السيسي غزة

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