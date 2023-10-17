الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرى كفر الشيخ

إزالة التعديات
إزالة التعديات

قاد المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بقرى مركز كفر الشيخ.

  • تغريم المخالفين وإزالة التعديات على القرى الزراعية بكفر الشيخ

رافقه خلالها مهندس ناجح غربيه، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، والمهندس صلاح مكرم، مدير عام مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، حيث تمت إزالة عدد 4 حالات تعديات على الأراضي الزراعية بنطاق قرية أبوسعيد، التابعة لقرية متبول على طريق كفر الشيخ – المحلة الجديد، وقرية كفر عسكر، التابعة لقرية اسحاقه.

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وقد تمت إزالة جميع التعديات، وإزالة الأعمدة والسملات الخرسانية، وتم ردم القواعد الخراسانية، وتمت مصادرة مواد البناء،  وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تسليم جميع الأراضي لجهة الولاية.

وقد وجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بتغريم جميع المخالفين قيمة رفع ونقل مواد البناء، وقيمة ما تم من إزالات بواسطة معدات الوحدة.

جاء ذلك بحضور عبدالعزيز جمعة، وعبود الصيفي، وهاني الجميل نواب رئيس المدينة لشئون القرى، وحماده الرويني، رئيس قرية متبول، ومحمد توفيق، رئيس قرية اسحاقه،  ومهندس عاطف محمد مدير مديرية الإصلاح الزراعي، ورامي عباس، مدير إدارة الإصلاح الزراعي، وإبراهيم بدوي، مدير حماية الأراضي بكفر الشيخ، وحضور فني بالإدارة الهندسية، ومندوبي حماية الأراضي، والجمعية الزراعية بكل قرية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ سياسات الدولة بالقضاء على التعديات على الأراضي الزراعية، وتنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعامل الفوري مع جميع انواع التعديات ومخالفات البناء وإزالتها بالكامل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة.

فيما وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة تكثيف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتعديات علي أملاك الدولة.

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