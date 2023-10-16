رفع الاشغالات بمراكز كفر الشيخ.. والمحافظ يشدد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتهذيب الأشجار ومتابعة المواقف وتطهير خطوط الصرف الصحي، بمراكز ومدن المحافظة، اليوم الاثنين، مشددًا على تكثيف الحملات على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانيًا والارتقاء لرفع مستوى النظافة.

حيث أكد اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مدينة دسوق، انتظام سير العمل بجهاز النظافة والتجميل، حيث شهدت شوارع مدينة دسوق، إستمرار العمل بمنظومة النظافة وتهذيب الأشجار بأحياء دسوق ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع الأتربة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأراضى الفضاء، بالإضافة لمتابعة سير العمل بالمواقف بالتنسيق مع وحدة المرور بدسوق، واستكمال أعمال رفع درجة الاستعدادات لمواجهة الأمطار المحتملة خلال فصل الشتاء تم تطهير خطوط الصرف بشارع السينما، وإصلاح خط مياة بشارع الشركات، وحل مشاكل الصرف بأماكن متفرقة بالمدينة.

إزالة تراكمات القمامة أول بأول من شوارع مراكز ومدن كفر الشيخ

كما تابع أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة أول بأول بشوارع المدينة خلال الفترة الصباحية وكذلك رفع كفاءة منظومة النظافة بقري مركز ومدينة سيدي سالم، ورفع كفاءة الانارة العامة وخطوط خفض المنسوب، وكفاءة الطرق ونظافتها بقري المركز والمدينة، وقص وتهذيب الأشجار وتصليح كسور المياة.

وقام عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، بمتابعة حملات النظافة الموسعة بنطاق المدينة، وأعمال رفع الأتربة بالشوارع الرئيسية والفرعية والمنتزهات والميادين، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة، ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها الي المقالب العمومية، وحملات نظافة عامة خلف العمارات السكنية بشارع المركز ومنطقة هندسة الكهرباء، خلف العمارات السكنية خلف مدرسة الصناعة، وجسر مصرف الغربية الرئيسي انتهاء شارع المرور القديم.

وتابع احمدعيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، إنتظام سير العمل بمنظومة النظافة والتجميل وزراعة الأشجار وريها، بمدخل المدينة، ومتابعة أعمال تنظيف صفايات المطر ونظافة ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل المدينة، ورفع كفاءة طريق الرياض كفر الشيخ ورفع الاعلانات الغير مرخصة والفرعية بالمدينة وأماكن التجمعات ومسح وتهميد الشوارع.