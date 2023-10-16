لتحسين مستوى الخدمات.. شن حملات نظافة بالمنطقة الصناعية ببلطيم في كفر الشيخ

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حملات نظافة مكبرة بالمنطقة الصناعية ببلطيم، وذلك لإنهاء الأعمال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع مستوى الخدمات المقدمة لمصانع بلطيم

من جهته أكد اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، شن حملة نظافة مكبرة للمنطقة الصناعية، وقام جهاز النظافة والتجميل بالمدينة برفع القمامة وقص الأشجار ومسح طرق المنطقة، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمصانع وتسيير الحركة المرورية بها في جميع شوارع المنطقة الصناعية، جاء ذلك تحت إشراف ياسر سرور نائب رئيس المدينة للنظافة والتجميل، وإمام السبيعي، مدير المنطقة الصناعية ببلطيم، وأشرف الطبجي، مشرف المنطقة والاجهزة المعاونة لهم.

استعدادات الحملة الميكانيكية ومعدات قطاع النظافة

وأكد رئيس مركز بلطيم، استعدادات الحملة الميكانيكية ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات الثقيلة والسيارات وسيارة المكبس، والآلات والجرارات، تمهيدًا لبدء العمل اليومى بالفترة الصباحية، وذلك من خلال،القيام بأعمال جمع القمامة، في أحياء وشوارع، وميادين المدينة بما يساهم فى تحسين مستوى،النظافة وتحقيق رضا المواطنين.

فضلًا عن رفع المخلفات بمنطقة المساكن الشرقية والغربية، والدائري البحري، ومنطقة الهضبة، ومنطقة المقابر، ومحيط المدارس،ومنطقة مستشفى بلطيم النموذجي، ودور العبادة، والمصالح الحكومية، والخدمية، وكذا كورنيش مدينة بلطيم وري الأشجار وقص وتقليم الاشجار وتهذيبها ومسح الطرق بالمساكن الشرقيه وغيرها من المناطق، المستهدفة تباعًا.

وأكد اللواء عمرو الفداوي، تقديم كامل الدعم لتحسين مستوى النظافة والخدمات والمرافق بالمدينة والقرى التوابع وتوجيه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية للتعامل الفورى بقطاع النظافة والتجميل، إذ تم رفع المتولد اليومى من المخلفات والقمامة ونقل الحاويات إلى المقلب الوسيط،ومنها إلى المقلب الرئيس، والتخلص منها بشكل صحي آمن.

فيما شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، علي ضرورة استمرار حملات النظافة في كافة المدن والمراكز

