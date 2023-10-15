الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استمرار تطهير مشروع الصرف بقريتي شنو والحمراوي في كفر الشيخ

تطهير بيارات الصرف
تطهير بيارات الصرف

أكد المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استمرار العمل بتطهير مشروع الصرف بقرية شنو، وقرية الحمراوي للشوارع الرئيسية والفرعية، وأيضا حل مشاكل الصرف في تلك القريتين.

  • كسح جميع غرف الصرف بالقريتين

ووجه رئيس المركز والمدينة نائب رئيس المدينة لشئون القرى، ورئيس قرية الحمراوي، واستمرار كسح جميع غرف الصرف، والقيام بأعمال التمليس لجميع الخطوط بالقرية بإستخدام معدات شركة المياه والصرف بكفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور عبود الصيفي، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، وياسر عقبه، رئيس قرية الحمراوي.

من جهة أخرى، فقد تفقد ميدانيًا المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الحملة الميكانيكية بحي غرب كفر الشيخ حيث تفقد المعدات التي يتم عمل صيانة دورية لها، حيث وجه بسرعة أعمال الإصلاح لجميع المعدات، والتأكد من كفاءة باقي معدات الحملة، وعمل صيانة دورية لجميع المركبات الخاصة بحي غرب، مشددًا على عدم وقوف بعض السيارات بالحملة دون دخولها أعمال الإصلاح والصيانة الشاملة.

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إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرى مركز كفر الشيخ


من ناحية أخرى؛ تفقد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ منطقة عمارات تحيا مصر، حيث قام بالإشراف على أعمال إصلاح خط ماسورة مياه، بالتعاون مع شركة المياه والصرف بكفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور المهندس صلاح مكرم، مدير عام مرفق المياه بشركة المياه والصرف بكفر الشيخ، وعمار الكرش، مساعد رئيس حي غرب لشئون الإزالات والإشغالات، وعبد الخالق أبو عيده، مساعد رئيس حي غرب لشئون النظافة والتجميل.

فيما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، حملات نظافة مكثفة وأيضا حملات تجميل للشوارع وصيانة الإنارة العامة والعمل بشكل مستمر علي رفع تراكمات القمامة والأتربة من كافة شوارع المدينة، ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كفر الشيخ الصرف الصحي بيارات الصرف قرية شنو قرية الحمراوي

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