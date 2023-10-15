إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرى مركز كفر الشيخ

تستمر الوحدة المحلية بكفر الشيخ في مجابهة التعديات على الأراضي الزراعية من المهد، تنفيذا لسياسات الدولة بالقضاء على التعديات على الأراضي الزراعية، بالتعامل الفوري مع جميع انواع التعديات ومخالفات البناء وإزالتها بالكامل، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة.

إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بالحمراوي ودقلت ومحلة موسي

وأكد المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بقرى محلة القصب، والحمراوي، ودقلت، حيث تم وقف الأعمال بعزبة الجندي التابعة لقرية محلة القصب، وإزالة الشدة الخشبية بالكامل ورفعها.

وفي السياق، تم إزالة وفك شدة خشبية بقرية دقلت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، كما تم إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية بقرية دفرية التابعة لقرية الحمراوي، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تسليم جميع الأراضي لجهة الولاية.



وجاء ذلك بحضور محمد صلاح، وعبود الصيفي، ومحسن عبد اللطيف، نواب رئيس المدينة لشئون القرى، وإبراهيم حجاج، رئيس قرية محلة القصب،، وياسر عقبه، رئيس قرية الحمراوي، ومرتضى اسماعيل، رئيس قرية دقلت، وحضور فني بالإدارة الهندسية، ومندوبي حماية الأراضي، والجمعية الزراعية بكل قرية.