الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

حملات نظافة مكثفة بمركزى بلطيم ودسوق فى كفرالشيخ

حملات نظافة
حملات نظافة

شهد مركزا بلطيم ودسوق بمحافظة كفر الشيخ حملات نظافة وتجميل مكثفة، إذ تم تكثيف الحملات على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانيًا وضرورة السعي دائمًا لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة.

بلطيم تشن حملات نظافة وتجميل بالشوارع

وتابع اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة  بلطيم، استعدادات الحملة الميكانيكية ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات الثقيلة والسيارات وسيارة المكبس والآلات والجرارات، تمهيدًا لبدء العمل اليومى بالفترة الصباحية، وذلك من خلال القيام بأعمال جمع القمامة فى أحياء وشوارع وميادين المدينة بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، فضلًا عن رفع المخلفات بمنطقة المساكن الشرقية والغربية والدائرى البحرى ومنطقة الهضبة ومنطقة المقابر ومحيط المدارس ومنطقة مستشفى بلطيم النموذجي ودور العبادة والمصالح الحكومية والخدمية، وكذا كورنيش مدينة بلطيم، وري الأشجار وقص وتقليم الأشجار وتهذيبها ومسح الطرق بالمساكن الشرقية وغيرها من المناطق، المستهدفة تباعًا.

وأكد الفداوى، على تقديم كامل الدعم لتحسين مستوى النظافة والخدمات والمرافق بالمدينة والقرى وتوجيه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية للتعامل الفورى بقطاع النظافة والتجميل، حيث رفع المتولد اليومى من المخلفات والقمامة ونقل الحاويات إلى المقلب الوسيط ومنها إلى المقلب الرئيسى والتخلص منها بشكل صحى آمن.

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كما تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مدينة دسوق، سير العمل بجهاز النظافة والتجميل وحملات  نظافة مكثفة وتقليم وتهذيب الـشجار ومتابعة المواقف وتطهير خطوط الصرف الصحى، ورفع الأتربة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأراضى الفضاء، وتحسين الخدمات والمرافق، بأحياء مدينة دسوق بالإضافة الى الى رى وتهذيب وتقليم الأشجار وقص النجيل على جانبي الطرق والميادين العامة والعناية بها للحفاظ عليها من التلف ورفع مخلفات التقليم على مدار اليوم، وذلك فى إطار رفع درجة الاستعدادات لمواجهة الأمطار المحتملة خلال فصل الشتاء ورفع كفاءة خطوط وغرف الصرف الصحي وصفايات الأمطار والخطة الزمنية بين الوحدة المحلية.

دسوق بلطيم كفر الشيخ حملات نظافة تجميل الشوارع

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